ABC大仁田美咲アナ、“親戚”大仁田厚とツーショット 同僚アナがラジオで「親戚関係確定だと」
ABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』（毎週木曜 後0：00〜）の公式Xが17日までに更新され、ABCの大仁田美咲アナウンサーとプロレスラーの大仁田厚のツーショットを披露した。
【写真】“親戚”大仁田厚＆ABC大仁田美咲アナの貴重ツーショット
「親戚らしい？と前回対面した時に喋っていた#大仁田厚さんと#大仁田美咲アナ」と紹介。2人で指を指すポーズを決めた写真を投稿した。
「本番終了後、大仁田厚さんが『お前は俺の親戚じゃ！』と。どうやら二人のご先祖様が熊本のある地区から出たそうです。そこで『俺の親戚じゃ！』になったという訳」と説明した。
大仁田は16日放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』にゲスト出演。大仁田の出演後、武田和歌子アナが「いま、ラジオフロアで、この後、ニュース担当が大仁田美咲アナウンサーなんですけれども、大仁田厚さんとのご対面されていて」と報告。続けて「どうやら2人がお話ししたところ、親戚関係確定だと」と話し、増田も驚いていた。
なお、番組はradikoで見逃し視聴中。
【写真】“親戚”大仁田厚＆ABC大仁田美咲アナの貴重ツーショット
「親戚らしい？と前回対面した時に喋っていた#大仁田厚さんと#大仁田美咲アナ」と紹介。2人で指を指すポーズを決めた写真を投稿した。
「本番終了後、大仁田厚さんが『お前は俺の親戚じゃ！』と。どうやら二人のご先祖様が熊本のある地区から出たそうです。そこで『俺の親戚じゃ！』になったという訳」と説明した。
大仁田は16日放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』にゲスト出演。大仁田の出演後、武田和歌子アナが「いま、ラジオフロアで、この後、ニュース担当が大仁田美咲アナウンサーなんですけれども、大仁田厚さんとのご対面されていて」と報告。続けて「どうやら2人がお話ししたところ、親戚関係確定だと」と話し、増田も驚いていた。
なお、番組はradikoで見逃し視聴中。