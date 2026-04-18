ABCテレビアナウンサー・大仁田美咲 （C）ORICON NewS inc.

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　ABCラジオ『ますだおかだ増田のラジオハンター』（毎週木曜　後0：00〜）の公式Xが17日までに更新され、ABCの大仁田美咲アナウンサーとプロレスラーの大仁田厚のツーショットを披露した。

【写真】“親戚”大仁田厚＆ABC大仁田美咲アナの貴重ツーショット

　「親戚らしい？と前回対面した時に喋っていた#大仁田厚さんと#大仁田美咲アナ」と紹介。2人で指を指すポーズを決めた写真を投稿した。

　「本番終了後、大仁田厚さんが『お前は俺の親戚じゃ！』と。どうやら二人のご先祖様が熊本のある地区から出たそうです。そこで『俺の親戚じゃ！』になったという訳」と説明した。

　大仁田は16日放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』にゲスト出演。大仁田の出演後、武田和歌子アナが「いま、ラジオフロアで、この後、ニュース担当が大仁田美咲アナウンサーなんですけれども、大仁田厚さんとのご対面されていて」と報告。続けて「どうやら2人がお話ししたところ、親戚関係確定だと」と話し、増田も驚いていた。

　なお、番組はradikoで見逃し視聴中。