中国の国産ロボット企業である宇樹科技（Unitree）はこのほど、同社のH1型人型ロボットが秒速10メートルの走行速度に達し、人型ロボットの「世界記録」を更新したと発表した。これに先立ち、創業者の王興興氏は、「今年中には、中国の人型ロボットは100メートル走で10秒の大台を突破し、陸上のウサイン・ボルト選手を上回ることになるだろう」と豪語した。人民網が伝えた。

中国の人型ロボットが100メートル走でボルト選手を上回るとは、何を意味するのか。

第一に、中国の人型ロボットの進化スピードが驚異的であることを意味している。2025年8月、H1ロボットは毎秒3．3メートルの速度で人型ロボットの走行記録を樹立した。それから数カ月後、二足歩行の基本構造を維持し、補助輪や外骨格を用いない状態で、同ロボットは毎秒10メートルの走行速度に到達した。「よちよち歩き」から「疾走」へと、中国の人型ロボットは予想を大きく上回るペースで進化を遂げ、中国のテクノロジー企業のイノベーション力とエンジニアリング能力を世界に示している。

第二に、中国の人型ロボットにおける中核要素の体系的向上を意味している。これまで、海外企業が開発した高ダイナミクスの二足人型ロボットは、リアルタイム感知や自律バランス、複雑地形での歩行、後方宙返りといった運動能力を備え、業界をリードしてきた。現在、H1に代表される中国の人型ロボットが次々と驚異的なパフォーマンスを披露し、記録を更新していることは、中国のテクノロジー企業が関節駆動、動的バランスアルゴリズム、軽量構造などの中核分野で体系的進歩を実現したことを示している。「追随」から「リード」へと、中国は二足ロボットの運動制御とコア動力分野で世界のトップグループに加わった。

第三に、産業実装の可能性が大きく広がることも意味している。高速走行によって鍛えられた高い動的バランス能力、瞬時応答能力、複雑地形への適応力は、工場での階層間物流、緊急救助、建物点検などの実用シーンへ直接転用できる可能性がある。ロボットが人間のように高速移動し、急停止や方向転換が可能になれば、生産ラインにおける反復作業の代替や、危険環境での作業代替の実現性は大きく高まる。極限的な運動性能の突破は、大規模な商用化への道を切り開きつつある。

もっとも、冷静に見る必要もある。H1ロボットの高速走行は、「軽装」であることも関係している。報道によれば、今回の走行テストでは頭部や手部などの部品を装着していなかった。専門家によれば、標準的な100メートル競走、完全な人型構成、再現可能性と安定した完走を基準とすれば、ボルト選手を真に上回るには、なお明確な開きがあるという。これは同時に、中国のテクノロジー人材と企業にさらなる技術的高みへの挑戦を促すものでもある。

エンボディドAIの重要な担い手として、中国の人型ロボットの発展はまさに成長途上にある。その進展を喜ぶと同時に、いかに人々によりよく役立てるかを考える必要がある。人型ロボットを「安定して働き、使い勝手がよく、より身近な」製品へと加速させていくことが求められる。そうしてこそ、人型ロボットは「世界記録」から「世界的価値」へと進み、数多くの人々に恩恵をもたらすことができるだろう。（提供/人民網日本語版・編集/YF）