【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.5「彼方に至る路」 4月28日実装

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のメジャーアップデートとなるパッチ7.5のトレーラーを発表した。実装は4月28日の予定。

トレーラーでは、ハルマルトとの邂逅らしいシーンが描かれていた。第十三世界にいるはずのゴルベーザとゼロも登場しており、物語は思いもよらない方向に展開しそうだ。他にもアライアンスレイド「ウィンダス：ザ・サードウォーク」に登場するシャントットのカットシーンや、サブクエスト、PvPコンテンツなど実装内容を一覧することができる。トレーラーの最後には次回の絶コンテンツを思わせるようなケフカが一瞬登場するシーンもあった。

【FINAL FANTASY XIV パッチ7.5トレーラー 「彼方に至る路」】

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※画面は開発中のものです。