タレントの神田うのが１７日までにＳＮＳを更新。人気タレントとの誕生日会の様子を公開した。

自身のインスタグラムに「ハワイのマキさん千秋ちゃんがお誕生日のお祝いをして下さいました」とタレントの千秋らに誕生日を祝福してもらったことを報告。続けて「マキさんが千秋ちゃんとの嬉しい再会をさせて下さってからマキさんがご帰国の際には３人でランチしたりしています 今回はペニンシュラ東京のチャイニーズ ヘイフンテラスにてとーっても素敵な空間で最高に居心地が良かったです 素敵な場所でお祝いしてくれたお２人に感謝」と感謝の気持ちを記した。さらに「そして人生経験豊かで素敵なお２人とのお時間は学びも多く私も頑張ろって思います」とつづり、「マキさんもおっしゃっていましたが、私達の共通点は自由である事、そして家族愛が深い事 その上で人生を楽しみながら素敵に年齢を重ねていくお２人のように私も社会を学びながら素敵に歳を重ねていけたらいいなと思います」と記し、最後は「マキさん千秋ちゃんお祝いして下さりありがとうございました お２人大好きだよー」と投稿を締め、豪華な誕生日会の様子とともに投稿した。

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