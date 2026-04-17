#よーよーよー・由良ゆらが4月10日発売の「DOLCE Vol.21」に登場。アザーカット5点が公開された。

#よーよーよー・由良ゆら

#よーよーよー・由良ゆら

由良ゆらは、アイドルグループ・#よーよーよーのさくらピンク担当。#よーよーよーは昨年10月26日にZepp Shinjukuでワンマンライブ「ハロウィン大作戦っ☆ in Zepp Shinjuku」を開催し、今年2月1日には渋谷ストリームホールで4周年ライブを開催。新メンバー加入後も勢いに乗り、さらなる活躍が期待されている。

由良ゆら コメント

◆「DOLCE」裏表紙掲載おめでとうございます。率直な感想を教えてください。

ありがとうございます！

DOLCEさんは以前も裏表紙で登場させていただいたり、デビューしてから何度も掲載していただいていて、ナチュラルでおしゃれでかわいい雰囲気が大好きな雑誌です！

今回は少し久しぶりの登場になるので、成長したゆらゆらを少しでも見せられるように頑張りました！

◆今回の撮影で意識したポイントやテーマはありますか？また、お気に入りのカットやシーンがあれば教えてください。

今回はリアルなお家のようなスタジオで撮影していて、衣装もメイクもすごく自然体で、カメラマンさんも写真集でお世話になった方だったので、終始リラックスした気持ちで撮影に臨めました！ゆらゆらのいろんな表情を見てもらえるのがうれしいです！

そして個人的に、これまでの印象から少し変えてみたくて、ふっくらとしたスタイルになるように増量して撮影に臨みました。

アイドル活動を始めてから、引き締まりすぎて華奢なスタイルになっていたので、自分の理想に近づけるようにたくさん食べることを意識して、筋トレもして、今の自分にとってベストな状態に仕上げました！

そのスタイルにもぜひ注目していただきたいです！

◆2月に4周年ライブを成功させた今、由良ゆらさんが考える#よーよーよーの“5周年目の目標”を教えてください。

#よーよーよー の名前を、より世界に広めることです！

偉大な先輩グループからたくさんの憧れや目標を受け継いでいるので、それを私たちも叶えて、さらに超えていく気持ちで活動していきたいです！

事務所を代表するグループは #よーよーよー にしたいです！

◆いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。

最後までこの記事を読んでくださってありがとうございます！

#よーよーよー と由良ゆらの名前をたくさん世界に広められるように活動している中で、こうしてまた雑誌に掲載していただけて本当にうれしいです！

これからも目が離せないような、さまざまな活躍をお届けしていきたいです！

これからも応援よろしくお願いします！

撮影／横山マサト

©白夜書房

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