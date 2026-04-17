岐阜初開催の特別公演！ 岐阜グランドホテル「山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026」

記事ポイント 山内惠介さんの岐阜初ディナーショーが2026年8月21日に岐阜グランドホテルで開催されます。昼夜2部制で、コース料理とフリードリンク付きのショーを楽しめます。宿泊プランも用意され、遠方からでも予定を立てやすいイベントです。 山内惠介さんの岐阜初ディナーショーが2026年8月21日に岐阜グランドホテルで開催されます。昼夜2部制で、コース料理とフリードリンク付きのショーを楽しめます。宿泊プランも用意され、遠方からでも予定を立てやすいイベントです。

岐阜グランドホテルは、山内惠介さんのディナーショーを岐阜で初開催します。

山内惠介さんは、食事とショーを一緒に楽しめる特別な時間を届けます。

岐阜グランドホテル「山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026」

開催日：2026年8月21日（金）昼の部：食事12:00〜、ショー13:15〜夜の部：食事17:00〜、ショー18:15〜会場：岐阜グランドホテル ロイヤルシアター（西館地下1階）料金：S席36,000円、A席33,000円内容：コース料理、フリードリンク、ショーチャージ、税金、サービス料込み会員特典：ホテル会員はS席、A席ともに1,000円引きWEB先行予約：2026年5月8日（金）10:00〜一般予約：2026年5月15日（金）10:00〜

山内惠介さんのディナーショーは、岐阜で初めて開かれる公演です。

山内惠介さんのステージは、食事の時間とあわせて特別感のあるひとときを楽しみたい人に向いています。

宿泊プラン

料金：1人8,800円内容：1泊朝食付き別料金：入湯税150円利用条件：ショー当日に洋室1室2名で利用時1室1名利用：13,200円

宿泊プランは、ショーのあとにそのまま滞在したい人に便利です。

宿泊プランは、遠方から訪れる人でも移動時間を気にせず予定を組みやすくします。

予約と参加案内

イベント予約は、電話またはホテルホームページのイベント情報から申し込めます。

イベント参加は、食物アレルギーがある場合は10日前までの連絡が必要です。

イベント参加は、予約後のキャンセル不可と未就学児の入場不可を事前に確認しておくと安心です。

岐阜グランドホテルは、長良川沿いの景色を楽しめるリゾートホテルです。

岐阜グランドホテルは、ショーとあわせて岐阜での滞在も楽しみたい人にぴったりです。

山内惠介さんの岐阜初開催は、地域で貴重なディナーショーとして注目できます。

岐阜グランドホテルの会場は、昼と夜で予定を選べるため参加しやすい構成です。

宿泊プランは、遠方からの来場でも利用しやすい価格設定です。

岐阜グランドホテル「山内 惠介 SUMMER DINNER SHOW 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 山内惠介さんのディナーショーはいつ開催されますか？

A. 山内惠介さんのディナーショーは2026年8月21日（金）に開催されます。

昼の部は食事が12:00から、ショーが13:15から、夜の部は食事が17:00から、ショーが18:15から始まります。

Q. チケット料金には何が含まれますか？

A. チケット料金にはコース料理、フリードリンク、ショーチャージ、税金、サービス料が含まれます。

S席は36,000円、A席は33,000円で、ホテル会員はどちらも1,000円引きで利用できます。

Q. 宿泊プランはありますか？

A. 宿泊プランは用意されています。

料金は1人8,800円で1泊朝食付き、別途入湯税150円が必要です。

ショー当日に洋室1室2名で利用する場合の料金で、1室1名利用は13,200円です。

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