ベッドに大集合する猫ちゃん達が可愛くて癒されると話題です。動画には「私も一緒に埋もれて寝たい」「息子くんのベッドは、にゃんこスポットですね！」等のコメントが寄せられ26万回以上再生されているようです。

【動画：ベッドで寝ようとする男の子→すでにネコたちが集まっていて…どう見ても『定員オーバーな光景』】

ベッドに大集合

YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、沢山の猫ちゃんを飼っているご家庭のある日の様子です。息子さんがベッドで寝る時に、たまに猫ちゃんでベッドがいっぱいになることがあるのだとか。

その日も息子さんのベッドには猫ちゃん達が何匹も寝転がっていて、のんびりとくつろいでいたそう。その様子を見たお母さんは「パラダイスやね～！」と思わず笑顔になったといいます。

ひのきちゃんも集合

すでに猫ちゃんまみれなベッドですが、ひのきちゃんも仲間に入りたそうにベッドの下から見ていたそう。その後ひのきちゃんもベッドにやってきて、さらに猫ちゃんの密度がアップしたそうです。

ベッド全体に猫ちゃんがいて座り場所に迷っていたひのきちゃんでしたが、それでも息子さんの近くにいたかったようです。ベッドのすみにちょこんと座ったのだとか。

猫ちゃんまみれで就寝

そして就寝の時間に。息子さんは猫ちゃんに囲まれたままベッドに横たわったそう。電気を消しても猫ちゃん達はベッドでくつろいでいたといいます。

猫ちゃん達は息子さんの足元でぴったり密着し、今日は息子さんのベッドに集合して眠ることにしたようです。沢山の猫ちゃんを飼っているお宅ならではの幸せな瞬間を映した動画となっていました。

ご紹介した投稿は26万回以上再生され「私も一緒に埋もれて寝たい」「息子くんのベッドは、にゃんこスポットですね！」等のコメントが寄せられ、猫ちゃんまみれのベッドが羨ましいとのコメントが多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、沢山の猫ちゃんを飼っているご家庭のほのぼのとした日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。