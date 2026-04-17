日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に「日本一の運動音痴」キャラとして出演経験のある郡司りかさんが17日、Xを更新。第1子男児出産を発表した。

「大切な皆さまへ、ご報告です 先日、第一子を無事出産いたしました。母子共に健康で、力いっぱい泣く元気な男の子です」と報告し、新生児を抱く写真などを公開。

「予定日よりかなり早く、夜中に陣痛らしき痛みがきまして、『え！？これって陣痛なの！？』と言っているあいだに痛みが強くなり、結局朝まで6時間ちも(夫)と話をしながら痛みに耐え過ごしました」と出産の状況を説明。

「クリニックに着いたら、もう子宮口3cmで赤ちゃんも降りてきているということで、そこからはなにがなんやら気づいたら産まれていました。(よかったらYouTubeを見てね)」とした上で「まんまるちゃん(赤ちゃん)と会えたときは、紛れもなく人生で1番嬉しかった瞬間です。4年半の不妊治療の辛さも陣痛も痛みも全て忘れるような幸福感でいっぱいで、ただ、『ありがとう』しか出てこなくて、産まれたてのまんまるちゃんに何度も何度も伝えました」と記述。

「まんまるちゃんと出会えたのは、私たちと関わってくださった皆さまが支えてくれたからだと思っています。本当にありがとうございます」と感謝し、「これからは、ちもとまんまるちゃんとつき と共に一歩ずつ家族として成長していこうと思います。ぜひ見守っていただけると嬉しいです みなさん、いつも優しいメッセージを本当にありがとう」と締めくくった。

郡司さんは「夜ふかし」に出演した際、スキップができないなどの運動音痴ぶりを発揮。「郡司さん」として話題になった。昨年には不妊治療の末に妊娠したと報告していた。SNSの総フォロワー数は約53万人。