月曜深夜に放送してきた日本テレビでのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」が好評につき、2026年4月から日曜の昼14時00分〜15時00分（関東ローカル）にお引越し。放送枠も60分に拡大しお届け。枠拡大＆お引っ越し後の初回となる4月19日（日）の放送概要と、新スタジオセット、新番組ロゴを解禁！

番組コンセプトは、「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい"生き様むき出し系アイドル"のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていく。

記念すべき初回ゲストは、日本を代表するMCで「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」「世界まる見え！テレビ特捜部」「所さんの目がテン！」など数々の長寿番組でMCを務める、所ジョージに決定！「番組が長く続く秘訣」「巷の人たちから愛される秘訣」を聞きにtimeleszが突撃する。

「俺に今日はまかせてよ！」と、様々なイベントを考えてくれた所。timeleszの8人も驚く思いもよらない展開が連発。所からの素敵すぎるプレゼントも。そして、皆の憧れの場所「世田谷ベース」へも所が連れて行ってくれ、一同はテンションマックス！長寿番組の秘訣を学ぶ「所塾」では、所ならではの伝え方で芸能界を生き抜く術を教えてくれる。

新番組ロゴと“海賊船”をモチーフにした新スタジオセットも解禁！「仲間捜し」にルーツを持つ彼らがtimeleszという同じ船に乗ってこの世界を進んでいき、“視聴者の皆さんにも仲間になって一緒の船に乗ってもらって新たな世界を共に発見してもらいたい”、また“番組を通して沢山の人と彼らが触れ合う中で、timeleszと一緒に日本を盛り上げていく仲間をどんどん増やしていってほしい”という思いが込められたスタジオになっている。

timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したりと、とことん彼らが本気になって取り組む「ガチドキュメント企画」や、timeleszが応援団長になってある特定のジャンルにかけた人たちにスポットライトをあてコンテストを開催する「ファミリアカップ」などを放送予定。番組を通じて、等身大の8人が様々なゲストたちと絆を紡ぎファミリア（仲間）になれるかが毎回の放送の見どころだ。

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@timelesz.familia