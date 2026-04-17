LDH JAPANとソフトバンクは、AIを利用したダンス練習アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」を発表した。5月28日から提供が開始され、利用料は月額1480円。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのユーザーは初月無料で利用できる。

「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」は、お手本動画と同じダンスを動画で撮影することで、AIが動きの差分を解析し、テキスト形式でアドバイスを行うアプリ。ユーザーの動画から、骨格推定により関節の座標データを抽出し、LDH JAPAN監修の指導データをもとにアドバイスが生成される。

撮影された動画データは、クラウドに保存されずに処理され、AIの学習にも利用されない。なお、お手本動画には、LDH JAPAN所属のプロフェッショナルが出演する。アプリを利用できる端末は、iOS 16以上を搭載したiPhoneと、Android 14以上を搭載したAndroidスマートフォン。iPadやタブレット、パソコンでは利用できない。

さまざまなダンスから選べる

お手本動画

「撮影する」ボタンから撮影できる

撮影した動画

履歴機能

生成されたアドバイス

ダッシュボードから練習したダンスや評価を見られる