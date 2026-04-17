ソフトバンク、AIがアドバイスするダンス練習アプリ LDHと連携
LDH JAPANとソフトバンクは、AIを利用したダンス練習アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」を発表した。5月28日から提供が開始され、利用料は月額1480円。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのユーザーは初月無料で利用できる。
「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」は、お手本動画と同じダンスを動画で撮影することで、AIが動きの差分を解析し、テキスト形式でアドバイスを行うアプリ。ユーザーの動画から、骨格推定により関節の座標データを抽出し、LDH JAPAN監修の指導データをもとにアドバイスが生成される。
撮影された動画データは、クラウドに保存されずに処理され、AIの学習にも利用されない。なお、お手本動画には、LDH JAPAN所属のプロフェッショナルが出演する。アプリを利用できる端末は、iOS 16以上を搭載したiPhoneと、Android 14以上を搭載したAndroidスマートフォン。iPadやタブレット、パソコンでは利用できない。
さまざまなダンスから選べる
お手本動画
「撮影する」ボタンから撮影できる
撮影した動画
履歴機能
生成されたアドバイス
ダッシュボードから練習したダンスや評価を見られる