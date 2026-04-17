【空の軌跡 the 2nd】 9月17日 発売予定 価格：パッケージ 通常版 8,800円ほか

日本ファルコムは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用ストーリーRPG「空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）」の発売日を9月17日に決定した。

本作は、同社を代表するストーリーRPG「空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）」に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品の第2弾。多数のアイテムを専用ケースに同梱した「空の軌跡 the 2nd ウロボロス BOX」も通常版と同時発売される。今回は、前作「空の軌跡 the 1st」との連動特典、さらに、予約特典となる「英雄伝説 空の軌跡 FC（ファーストチャプター）」リマスター版に関する情報も併せて公開された。

「空の軌跡 the 2nd ウロボロス BOX」について

「『空の軌跡 the 2nd』ウロボロス BOX」 および「『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』ウロボロス BOX」では、本限定版でしか入手できない多数の豪華アイテムが、結社《身喰らう蛇（ウロボロス）》をイメージした特殊専用ケースに同梱される。

（1）Nintendo Switch 2 Edition／PS5「空の軌跡 the 2nd」製品パッケージもしくはSteam「空の軌跡 the 2nd」キーコード印字カード

（2）「空の軌跡 メモリアルサウンドセレクション」

主題歌「銀の意志 金の翼」を含む「空の軌跡 the 2nd」版アレンジBGMに加え、歴代「空の軌跡」シリーズアレンジ楽曲を厳選収録した記念アルバム。

（3）DLC衣装「もこもこヒツジン 着ぐるみセット」

エステル、ヨシュアをはじめとした全パーティキャラの衣装を魔獣「ヒツジン」風のもこもこ着ぐるみに変更することができる、限定版専用のDLC。

（4）Blu-ray「英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION」永久保存版

2011年～2012年に制作されたオリジナルアニメーション作品「英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION」を各言語字幕付きのBlu-rayとしてアイテム化。当時の映像特典・コメンタリー音声なども丸ごと収録されている。

（字幕言語： 日本語／英語／繁体字中国語／簡体字中国語／韓国語）

（5）書籍「リベール王国 Complete Character Book」

「空の軌跡 the 1st」、「空の軌跡 the 2nd」に登場するリベール王国民一人一人の情報を網羅したキャラクター図鑑。各地域に登場するNPCを含め、約500名の情報が掲載されている。リベールに生きる人々のすべて？が分かる一冊となっており、ゲームプレイとあわせて読むことで「空の軌跡」の世界をより深く楽しめる。

予約特典／プレオーダー特典（パッケージ／ダウンロード共通）

「英雄伝説 空の軌跡 FC」ダウンロードコード

「空の軌跡 the 1st」のリメイク元となる原作「英雄伝説 空の軌跡 FC（ファーストチャプター）」をプレイできるようになるダウンロードコード。HDリマスターに加え、高速モード／ログ機能といった便利機能が新たに実装されている。

※Steam版は特典対象外。

クリアデータ連動特典（パッケージ／ダウンロード共通）

クラシックスタイル SC【エステル】【ヨシュア】

前作「空の軌跡 the 1st」のクリアデータを所有している場合、「空の軌跡 the 2nd」開始時に連動特典として入手することができる衣装。エステル＆ヨシュアの衣装を原作「英雄伝説 空の軌跡 SC」のデザインに変更できる。

※クリアデータ連動特典は各プラットフォームで入手可能。

公式サイト更新情報

キャラクター紹介

アネラス・エルフィード

年齢：18歳

武器：片手剣

CV：徳井青空

「遊撃士だからこそ オシャレには気を使わなくちゃ！」

エステルの先輩にあたる新米正遊撃士で、大の“かわいいもの”好き。向上心は強いが割とさっぱりとした性格で細かいことには拘らないタイプ。

《八葉一刀流》と呼ばれる東方剣術の開祖ユン・カーファイの孫娘にあたり、自身も剣の道を志しているが剣士としての実戦経験不足は本人も自覚している。

ケビン・グラハム神父

年齢：21歳

武器：ボウガン

CV：興津和幸

「なんでぇ？ オレ、めっちゃ真面目な神父さんやで？」

独特な話し言葉が特徴的な、七耀教会に所属する巡回神父。軽くてノリのいい性格で、言動はおよそ神父らしくないが実は思慮深く面倒見のいい人物。礼拝堂の無い小さな村々をまわって説法を説いたり日曜学校で子供たちに勉強を教えることが主な仕事だが、どうやらそれ以外にも目的があるらしい。

ミュラー・ヴァンダール少佐

年齢：28歳

武器：大剣

CV：木島隆一

「オリビエ、俺が留守のあいだ 問題を起こしてくれるなよ。」

エレボニア帝国の軍人で、王都にある帝国大使館に派遣された駐在武官。同じ帝国人のオリビエとは幼馴染の仲にあり、長年彼の奇行に悩まされている一方、阿吽の呼吸でやりとりする姿からは深い信頼関係を窺わせる。帝国に伝わるヴァンダール流剣術を修めており、大剣を片手で軽々と振るうその実力は既に達人の域へと達している。

ユリア・シュバルツ大尉

年齢：27歳

武器：細剣

CV：松井恵理子

「思い知るがいい、 護るべき者があるが故の強さを！」

アリシア女王直属の王室親衛隊を率い、最新鋭巡洋艦《アルセイユ》の艦長も務める女性士官。王国を襲った事件（the 1st）の功績で大尉へと昇格し、現在は《アルセイユ》新型エンジンのテストのため試験飛行と演習の毎日を送っている。その実直で誠実な性格と凛々しい佇まいから市民だけでなく、軍内部での人気も高い。

《剣帝》レオンハルト

年齢：26歳

CV：日野聡

「忘れるな――欺瞞を抱えている限り お前は何者にもなれない。」

結社《身喰らう蛇》に身を置く執行者 No.IIで、その圧倒的な剣技と戦闘力から《剣帝》の名を冠せられている。沈着冷静で底知れない雰囲気を纏っているが、その胸の内には修羅と化すほどの激情を秘める。リベール王国には「ロランス」という名を騙って秘密裏に潜入。結社の計画を遂行するため各地で暗躍し、幾度もエステルをはじめとする遊撃士たちの前に立ち塞がった。

《白面》ワイスマン

年齢：37歳

CV：飛田展男

「何か聞きたいことはあるかね？ 焦ることはない――ゆっくりと考えたまえ。」

結社《身喰らう蛇》を束ねる七人の幹部の一人で、《白面》の異名を持つ人物。歪んだ狂気を宿しており、対象者の記憶と認識を意のままに操作する《絶対暗示》の異能を用いて王国全土を震撼させた事件（the 1st）を陰から操っていた。結社による謎めいた計画を推し進めるため、実行部隊となる執行者を引き連れてリベールに災厄と混沌をもたらそうとする。

レン

年齢：11歳

CV：悠木碧

「レン、お姉さんのこと なんて呼んだらいいのかしら？」

交易商の両親と共に、クロスベル自治州から観光に来ている少女。子猫のようにおませで気まぐれ、イタズラ好きな性格をしており、無邪気な言動で周囲の大人たちを振り回してしまう。王国各地での観光を楽しんでいたが、とある出来事をきっかけにエステルと知り合い共に行動するようになる。

「空の軌跡 the 2nd」商品概要

ジャンル：ストーリーRPG

対応機種：プレイステーション 5、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Steam

発売日：9月17日(木)

販売価格

パッケージ版

通常版：8,800円

Nintendo Switch 2 Edition：8,950円

ウロボロス BOX：13,860円

Nintendo Switch 2 Edition ウロボロス BOX：13,860円

ダウンロード版

通常版：8,800円

Nintendo Switch 2 Edition：8,950円

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円

デジタルデラックス版：12,650円

シーズンパス：4,180円

※パッケージ版の「空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition」はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。

※ダウンロード版のNintendo Switch用「空の軌跡 the 2nd」通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで「空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition」をお楽しみいただけます。

(C) 2026 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.