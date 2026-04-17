モデルでタレントのアンミカ（54）が17日までに自身のインスタグラムを更新。旅行のオフショットを公開した。

「Fifty and fabulous」と書き出したアンミカ。「前世の弟と呼んでいる、ライフスタイルプロデューサーの @atsushi_416 くんのお誕生日をお祝いするために、弾丸1泊3日でタイのプーケットへ」と報告し「お誕生日は命を頂いた大切な日。10年ごとの節目は特に」と添えた。

「タイの旧正月で水をかけ浄める祭り【ソンクラーン（Songkran） 】の時期で、活気に満ち満ちていたプーケット」とコメント。「ATSUSHIくんが借りてくれた素敵なAirbnbでゆっくりして、海辺のホテルでタイ料理ランチ、その後、足ツボを並んで堪能して爆睡笑！あ、何気にうちの旦那様、むっちゃ美脚なんですーーーっ」とつづった。

「昼からのカクテルが最高に合う国！濃い時間を過ごしてまいりましたので、また続々アップいたします」と伝えた。

ファンからは「アンミカさんの次に美脚」「さすがトップモデルご夫婦」「いい旅、いい足、いい誕生日、おめでとうございます」「とってもステキな空間とメンバーですね」「足つぼ気持ちよさそうですね」などのコメントが寄せられた。