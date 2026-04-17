滋賀銀行<8366.T>は小動き。日本経済新聞電子版が１６日の取引終了後、「滋賀銀行と大阪地盤の池田泉州銀行を傘下にもつ池田泉州ホールディングス（ＨＤ）が近く、資本業務提携する」と報じた。記事によると、現時点では経営統合は検討せず、まずは１％程度を相互に出資するという。報道を受けて滋賀銀は同日夜「池田泉州ホールディングスとの資本提携・業務提携を検討しているが、現時点で決定した事実はない」とのコメントを公表。池田泉州ホールディングス<8714.T>も「滋賀銀行との資本提携・業務提携を検討しているが、現時点で決定した事実はない」とのコメントを開示した。滋賀銀に対しては報道を手掛かりとした買いが先行したものの、再編を巡る期待ですでに買い進まれてきたこともあって利益確定目的の売りが上値を圧迫している。池田泉州ＨＤは軟調に推移している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS