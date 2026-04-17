昨年第１回が行われたお笑い賞レース「ダブルインパクト」初代王者の「ニッポンの社長」（辻皓平、ケツ）の冠番組が放送されることが発表された。日本テレビ系で実験ネタバラエティー「トラニツバサ」として４月１７日、２４日（ともに深夜２４時３０分〜）に２週連続で放送される。

同番組は、ニッポンの社長が座長となり、漫才とコントの新たな可能性を探る実験ネタバラエティー番組。「ニッポンの社長×〇〇＝虎に翼」をテーマに、１週目は「コント」、２週目は「漫才」を２週連続放送する。

１週目の「コント」では、「野球好き芸人×プロ野球レジェンド」の異色コラボが実現。元ヤクルトスワローズの真中満さんや元西武ライオンズのＧＧ佐藤さんなど、レジェンドＯＢが本人役で、“野球好きのニッポンの社長”書き下ろしコントに出演。ドラフト会議での“あの珍事件”をテーマにしたコントや、オリンピックでの有名なエラーシーンを交えた自虐ネタなどを披露する。元阪神で活躍した下柳剛さんの“伝説のグラブ投げ”や、度を超えた糸井嘉男さんの“超人”ぶりも必見だ。人気芸人のバッテリィズやエバースも参戦し、野球好きはもちろん、そうでない人も十分楽しめる「夢のコント」を見せる。

２週目は、３０分ぶっ続けの漫才に初挑戦。漫才の超定番設定である「コンビニ店員をやってみたい」をフリから、次から次へと展開が変わり、「ニッポンの社長」ケツのリアル嫁や、芸人飲み仲間も続々登場するなど、現実とネタの境界線を越えた３０分間の“ドキュメンタリー漫才”となる。

◆ニッポンの社長２人のコメント

辻皓平「１週目は３０分野球コントのみ！こんなこと歴史上あったんですかね。全プロ野球ファン、野球好きじゃない方にも是非見てほしい！２週目の“３０分の漫才”はやったことない！それをテレビでぶっ通しでやるという気迫を見てほしい」

ケツ「そうそうたる野球レジェンドの方々にゲスト出演していただきました。収録中おもろすぎて笑いすぎました！３０分漫才は、僕らとしても未知の領域。これがうまく行けばもう一段、階段を上れる気がする」