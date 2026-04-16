札幌市の羊ヶ丘展望台にクラーク博士像が建てられてから、４月１６日で５０年を迎えました。



記念イベントには多くの人が訪れ、それぞれの“大志”を抱いていました。



（吉岡記者）「Boys,be ambitious！クラーク博士像は５０年前のきょう、ここに建てられました」



札幌市の羊ヶ丘展望台では５０周年を記念したイベントが開かれました。



１６日は入場無料デーとなり、多くの人が訪れていました。





クラーク博士像がお披露目されたのは、１９７６年の４月１６日。北海道大学の前身である札幌農学校の開校１００周年などを記念して建てられました。あれから半世紀。クラーク博士像は札幌観光のシンボルとなり、訪れた人の数は２７５０万人にのぼります。右手を挙げる通称・クラークポーズは、観光客の定番となりました。（訪れた人）「何て書く？夢だって夢」会場では、訪れた人たちが大きな夢や希望を祈願する「大志の誓い」を無料でしたためるイベントも開催されました。（訪れた人）「１００歳まで歩くぞ、私もう８０歳ですから」（訪れた人）「お友達いっぱいできますように」「大志の誓い」は羊ヶ丘展望台で保管され、いつでも夢を振り返ることができます。（吉岡記者）「私の抱く大志は、５０年後も記憶に残る記者になる、日々精一杯ニュースをお届けします」記念イベントは４月１９日まで行われるほか、１年を通して関連イベントが企画されているということです。次の半世紀も多くの人の“大志”をのせて「Boys,be ambitious！」。