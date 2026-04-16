「日経225オプション」5月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
モルガンMUFG証券 75( 75)
BNPパリバ証券 125( 25)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 12( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万375円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
野村証券 120( 0)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 943( 443)
モルガンMUFG証券 577( 277)
BNPパリバ証券 373( 173)
ソシエテジェネラル証券 195( 95)
SBI証券 95( 61)
ゴールドマン証券 32( 32)
松井証券 31( 31)
みずほ証券 120( 20)
JPモルガン証券 965( 15)
楽天証券 28( 14)
フィリップ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
ビーオブエー証券 151( 1)
シティグループ証券 300( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
SBI証券 23( 17)
JPモルガン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 109( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
JPモルガン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
UBS証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
モルガンMUFG証券 75( 75)
BNPパリバ証券 125( 25)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 12( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
野村証券 120( 0)
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 943( 443)
モルガンMUFG証券 577( 277)
BNPパリバ証券 373( 173)
ソシエテジェネラル証券 195( 95)
SBI証券 95( 61)
ゴールドマン証券 32( 32)
松井証券 31( 31)
みずほ証券 120( 20)
JPモルガン証券 965( 15)
楽天証券 28( 14)
フィリップ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
ビーオブエー証券 151( 1)
シティグループ証券 300( 0)
三菱UFJ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
SBI証券 23( 17)
JPモルガン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 109( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
JPモルガン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
UBS証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース