子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月15日、自身のブログを更新。体調について綴りました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 体調回復へのポジティブ思考「細胞たちが毒出しをして整えてくれる」「アイスを食べれば元気が出る！」





前日の投稿で熱が出て体調不良を明かしていた古村さんは「昨夜は 眠れましたが 嫌な夢ばかり見ました」と投稿。それでも嫌な夢を見て汗をかいたのか「細胞たちが毒出しをして整えてくれるそんな有り難い気持ちです」と、悪夢さえもポジティブに捉えて綴りました。









前日37.1度あった熱は36.5度まで下がったということで、「後は 身体の重だるさ 気圧の影響もあるから 気圧に順応できる 身体になりますように」と体調回復の願いを込めました。









しかし、その夜の投稿では「こんばんは 今日はムカムカと胃がチクチクして 食欲がありませんでした」と、胃腸の不調を報告。古村さんは「でも『食べなきゃ』と思いグラノーラ 卵かけうどんを食べました」と投稿。さらにアイスクリームも食べたことを明かしました。









古村さんは「2012年子宮頸がんの手術入院 あまり食べられなかった時 カロリー補給にアイスを食べたんですよ」と明かし、「『アイスを食べれば元気が出る！』その思いは今もほとんど変わりないかな」と記しています。









古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。









【古村比呂さんのがん闘病経緯】



2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出



2017年3月：がんの「再発」を公表



2017年11月：がんの「再々発」を公表



2023年1月：がんの「再々再発」を公表



【担当：芸能情報ステーション】