「ちいかわ」の切手・ポストカードなど“郵便グッズ”が新登場 4・20より受注販売開始
人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが16日に更新され、同作をモチーフにした“郵便グッズ”が販売されることが発表された。
【写真】「かわいい配達員さん」新登場する“ちいかわ郵便グッズ”
商品のラインナップは下記の通り。
『切手＋ポストカードセット』（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋／フレーム切手2枚＋ポストカード2枚 各1320円）
『日付印 Lサイズ』（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋／各4950円）
『日付印 小判型』（全1種／5940円）
『スタンプ台』（全3種／各1540円）
『切手型バッジ 2個セット』（ちいかわ＆うさぎセット、ハチワレ＆ラッコセット、くりまんじゅう＆シーサーセット、古本屋＆モモンガセット／各1760円）
※価格はすべて税込、送料別
20日の10時より受注販売が開始される。また各商品の詳細は「郵便局のネットショップ」特設ページ（https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/chiikawa-datestamp.aspx）にも記載。
SNSでは「かわいい配達員さん」「財布の許す限り購入」「手紙とかハガキ届けてるの、かわいい…」「これは買わないといけない、もはや使命」「えええええ、可愛すぎやろー」など、早くも反響が寄せられている。
【写真】「かわいい配達員さん」新登場する“ちいかわ郵便グッズ”
商品のラインナップは下記の通り。
『切手＋ポストカードセット』（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋／フレーム切手2枚＋ポストカード2枚 各1320円）
『日付印 Lサイズ』（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋／各4950円）
『日付印 小判型』（全1種／5940円）
『スタンプ台』（全3種／各1540円）
『切手型バッジ 2個セット』（ちいかわ＆うさぎセット、ハチワレ＆ラッコセット、くりまんじゅう＆シーサーセット、古本屋＆モモンガセット／各1760円）
20日の10時より受注販売が開始される。また各商品の詳細は「郵便局のネットショップ」特設ページ（https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/chiikawa-datestamp.aspx）にも記載。
SNSでは「かわいい配達員さん」「財布の許す限り購入」「手紙とかハガキ届けてるの、かわいい…」「これは買わないといけない、もはや使命」「えええええ、可愛すぎやろー」など、早くも反響が寄せられている。
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