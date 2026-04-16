Snow Man宮舘涼太「ディズニー・オン・アイス」一緒に観たい人物とは「並びながら観たい」
【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの宮舘涼太が4月16日、都内で開催された「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party！”」記者発表会に、関根勤、関根麻里とともに出席。本公演を一緒に観に行きたい人物を明かした。
【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ
宮舘は「ディズニー・オン・アイス」を誰と観たいかという質問に「やはりメンバーですかね」と回答。「演出がこうだとか、この曲がいいとか、これを次の曲のターンに取り入れよう、とか...」と想像を膨らませた。メンバーの佐久間大介も「観に行きたい！」と言っていたそうで、宮舘は「阿部（亮平）に関しては昨年やったオープニングアクトを観に来てくれて。今年は全員で並びながら観たいです。横一列で」とニッコリ。さらに「ディズニー・オン・アイスの会場でしか買えないグッズがたくさんありますから、横並びでそのグッズをつけてたらかわいいですよね」と声を弾ませた。
氷上のミュージカル、ディズニー・オン・アイスは、1981年の世界初公開以来、これまで世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた世界最高峰のエンタテイメント。今年は、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」からスタートした日本公演の40周年を記念して、特別なアイスショーを届ける。合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」。ミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていく。『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『アナと雪の女王２』など、待望の名作の世界が、あの名曲と共に街へ。さらに、スティッチが15年ぶりに登場。フィナーレでは、ミッキーと仲間たちが日本公演40周年を祝う特別な衣装を着て登場する。（modelpress編集部）
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◆宮舘涼太「ディズニー・オン・アイス」一緒に観たい人物明かす
宮舘は「ディズニー・オン・アイス」を誰と観たいかという質問に「やはりメンバーですかね」と回答。「演出がこうだとか、この曲がいいとか、これを次の曲のターンに取り入れよう、とか...」と想像を膨らませた。メンバーの佐久間大介も「観に行きたい！」と言っていたそうで、宮舘は「阿部（亮平）に関しては昨年やったオープニングアクトを観に来てくれて。今年は全員で並びながら観たいです。横一列で」とニッコリ。さらに「ディズニー・オン・アイスの会場でしか買えないグッズがたくさんありますから、横並びでそのグッズをつけてたらかわいいですよね」と声を弾ませた。
◆「ディズニー・オン・アイス」
氷上のミュージカル、ディズニー・オン・アイスは、1981年の世界初公開以来、これまで世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた世界最高峰のエンタテイメント。今年は、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」からスタートした日本公演の40周年を記念して、特別なアイスショーを届ける。合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」。ミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていく。『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『アナと雪の女王２』など、待望の名作の世界が、あの名曲と共に街へ。さらに、スティッチが15年ぶりに登場。フィナーレでは、ミッキーと仲間たちが日本公演40周年を祝う特別な衣装を着て登場する。（modelpress編集部）
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