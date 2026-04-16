【ジョリーパスタ】白桃×紅茶の味わい 初夏のドルチェ3品を発売

パスタチェーンのジョリーパスタは4月23日、白桃の上品な甘さと紅茶の豊かな風味を組み合わせたドルチェ3品を発売する。価格は税込539円〜税込759円。

「ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ」、「グラスドルチェ 白桃」の画像はこちら

ジョリーパスタでは季節ごとにテーマを設けたドルチェを展開している。今回は白桃と紅茶の豊かな風味がマッチしたドルチェを販売。食後に適した軽めのサイズから、カフェタイムにも楽しめるボリューム感のあるメニューまで用意する。

〈“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ〉

価格:税込759円

白桃のコンポートやソルベに加え、チーズ風味のムース、紅茶シロップを染み込ませたスポンジ、メレンゲなどを重ねた贅沢な一品。トップだけでなく中層にも白桃コンポートを使用し、最後まで果実の味わいを楽しめる構成となっている。

〈ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ〉

価格:税込539円

紅茶風味のシフォンケーキに、白桃コンポートや白桃ソルベ、ホイップを添えたドルチェ。しっとりとした生地とみずみずしい白桃がマッチし、爽やかな味わいに仕上げている。

〈グラスドルチェ 白桃〉

価格:税込539円

パンナコッタに白桃コンポートと白桃ソルベ、ホイップを重ねたミニサイズのグラスドルチェ。ミルキーなコクと白桃のすっきりとした甘さに、ラズベリーソースの酸味がアクセントを加える。

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商品は全国322店舗で販売予定(2026年4月16日時点)。販売状況は店舗により異なる場合がある。