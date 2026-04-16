ブラックアウトが際立つ「ストリートスポーティスタイル」がスゴい！

2026年4月10日、トヨタは人気3列シートミニバン「ヴォクシー」の一部改良を実施しました。5月6日より発売されます。

これにあわせ、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は、モータースポーツ部門「TOYOTA GAZOO Racing」が手掛けるスポーツカーブランド「GR」のカスタマイズパーツのヴォクシー向けラインナップを公開しました。

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ヴォクシーは、それまでの後輪駆動車をベースとした「タウンエースノア」「ライトエースノア」の後継として、新たにFFプラットフォームを用いた新世代のミドルクラスミニバンとして、兄弟車の「ノア」とともに2001年に誕生しました。

現行型は2022年1月、最新のTNGA GA-Cプラットフォームを採用し、走行性能や安全面において大きく進化を遂げた4代目です。

2022年の時点でのパワーユニットは、2リッターの新開発「ダイナミックフォース」ガソリンエンジン車と、1.8リッター＋モーターのハイブリッド車の2タイプを設定し、それぞれ2WD（FF）と4WD（ハイブリッドはE-Four）を用意していました。

しかし今回実施された一部改良ではガソリン車を廃止し、ハイブリッド車のみとしています（福祉車両「ウェルキャブ」を除く）。

一部改良ではこのほかに、フロント周りのデザイン変更もおこなわれています。

ヘッドライト周りの形状が目元を強調するスタイリッシュなデザインとなり、フロントグリルも本体部分をブラック加飾に変更しました。

17インチアルミホイールは切削光輝＋ブラック塗装+ダーククリアに変更するなどし、ボディとの一体感を高めています。

今回新色として導入されたボディカラー「ニュートラルブラック」については、グリルガーニッシュをブラック加飾に変更しました。

なおボディカラーは、このほかに「アーバンロック」も新色として加わり、「プラチナホワイトパール」とあわせ全3色のラインナップとしています。

さらに、シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更したり、上級グレードの内装表皮素材・加工変更を図るなど、インテリアのスポーティさを協調する意匠変更も実施しました。

また、装備の拡充と車内快適性向上も図っています。

メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップしたほか、前後方ドライブレコーダーや、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアの標準採用拡大、E-Four（4WD）モデルのドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定するなど、変更は多岐にわたります。

走行面では、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上したり、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性の向上を図りました。

一部改良を実施したヴォクシーの車両価格（消費税込み、以下同）は、375万1000円から438万200円です。

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TCDは、新しくなったヴォクシー向けに、GRブランドのカスタマイズパーツアイテムを揃えました。

「KINETIC STREET PERFORMER 〜ブラックアウトが際立つストリート・スポーティスタイル〜」をコンセプトにしたエアロパーツは、ヴォクシー専用デザインです。

大胆なブラックアウトとLEDを組み合わせることで、特徴的なフロントフェイスを演出します。

またTCDでは、フラット感やステアリング応答性の向上など空力性能にもこだわりを持った開発を行い、見た目だけではなく機能も備えたエアロパーツだと説明します。

エアロパーツは、「GRフロントスポイラー」「GRサイドスカート」「GRリアバンパースポイラー」、そしてスモーク調の金属調塗装の組み合わせでアグレッシブな印象を強調する「GRフロントバンパーガーニッシュ」の4点セットとなる「GRエアロパーツセット」（25万7400円〜）のほか、それぞれ単品でもオーダー可能です。

これらエアロパーツとのマッチングも配慮した「GR18インチアルミホイール＆タイヤセット」（1台分：31万6800円）は、2種類のツインスポークとスポーク表面のスリットが、スポーティかつアグレッシブな足元を演出します。

このほか、エアロスタビライジングフィンを設けることで走行安定性・ステアリング応答性などを向上させる「GRスポーツサイドバイザー」（2万7500円）や、ステアリング操作時の車両反応を向上させる「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」（3万3000円）の機能パーツ、「GRドアハンドルプロテクター」（6600円）、「GRカーボンナンバーフレーム」（前後用各1万9800円）なども設定しています。