ミセスの3人が互いの“人間性や強さ”を語り合う！『ハーパーズ バザー』発売前重版決定

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Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る『ハーパーズ バザー』6月号と、大森元貴が表紙を飾る特別版（どちらも4月20日発売）の発売前重版が決定した。

■主要書店4チェーンで2週連続ランキング1位を独占

「結成前から、絵に描けるようなキャラクター性のある人たちを集めたバンドを作れたら面白いと思っていた」――大森元貴（インタビューより抜粋）

このひと言がそのまま息づくような、Mrs. GREEN APPLEの唯一無二の世界観。

本誌独占インタビューでは、藤澤涼架から見た若井滉斗、大森元貴から見た藤澤涼架、そして若井滉斗から見た大森元貴。メンバーそれぞれが語り合う互いの“人間性や強さ”、さらにその違いが色濃く映し出される三者三様な“服選び”など、個性の響き合いを通じて、3人が共鳴し続ける理由に迫る。

『ハーパーズ バザー』が撮り下ろす豪華フォトストーリーとともに、全8ページにわたる特集に注目だ。

なお、一部ネット書店（HMV＆Books、セブンネットショッピング、タワーレコード オンライン、ヨドバシ・ドット・コム）では、通常版の購入特典として『ハーパーズ バザー』限定のステッカーを用意。

また、本誌の発売を記念し、全国5ヵ所の書店（HMV＆BOOKS SHIBUYA、平安堂長野店、紀伊國屋書店梅田本店、丸善博多店、丸善仙台アエル店）店頭にて、迫力満点の特大表紙ポスターを期間限定で掲出。Mrs. GREEN APPLEの圧倒的な存在感と、誌面の美しさをぜひ店頭で体感しよう。

■編集長・松田麻衣子 コメント ※エディターズレターより抜粋

■書籍情報

2026.04.20 ON SALE

『ハーパーズ バザー』2026年6月号

表紙：Mrs. GREEN APPLE

2026.04.20 ON SALE

『ハーパーズ バザー』2026年6月号 増刊 大森元貴特別版

表紙：大森元貴

■関連リンク

『ハーパーズ バザー』公式サイト

https://www.harpersbazaar.com/jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/