Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太が１６日、都内で「ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓ Ｐａｒｔｙ！”」（７月１７〜２０日、東京・有明アリーナなど全国１０都市）記者発表会に出席し、２年連続でショーに出演することを明かした。

１９８１年の初公開以来、８５か国以上で上演されている氷上のミュージカルショー。日本では１９８６年に初開催され、今年で４０年の節目を迎える。宮舘は２年連続でスペシャルサポーターを務める。

昨年はスケート未経験ながらショーにも出演し、氷上で“エレガントでロイヤル”なパフォーマンスを披露。「大変練習しまして、本当に難しいんです。とても光栄な機会をいただきました。ディズニーの名曲を歌わせていただきスケートもすべらせていただいた。緊張もしたんですが、空間を非常に楽しめました」と振り返った。

ＭＣから「今年は誰とショーを観（み）たいか」を聞かれると、「やっぱりＳｎｏｗ Ｍａｎのメンバー全員と観に行って、演出がどうだとか、あのターンを（自分たちも）取り入れようとか話したい。佐久間（大介）も見に行きたいと言っていたし、阿部（亮平）は昨年、見に来てくれた。今年は全員でおそろいのグッズをつけて、横一列で並んでみたい」と声を弾ませた。

さらに、会見では宮舘が今年も、ショーでスペシャルアクトを披露することを明かし「今からドキドキしております。やはり氷上で、あんなことやこんなこと、させていただけるんじゃないか。いい緊張感を持ちながら愛あるパフォーマンスをお届けしたい」と意気込んだ。

会見には関根勤・麻里親子、ゴールドの特別衣装姿のミッキーマウスとミニーマウスも登場した。