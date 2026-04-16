ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 夜空を彩るドローンショー 中国・貴陽市 夜空を彩るドローンショー 中国・貴陽市 夜空を彩るドローンショー 中国・貴陽市 2026年4月16日 11時37分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） 【新華社貴陽4月16日】中国貴州省貴陽市観山湖区で14日夜、ドローンショーが開催された。数千機が夜空を彩り、多くの市民や観光客の目を楽しませた。１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）１４日夜、貴陽市観山湖区で開催されたドローンショーの様子。（貴陽＝新華社記者／楊文斌） リンクをコピーする みんなの感想は？