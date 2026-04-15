HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、「ルックスが完璧」と絶賛された練習生AOI（大谷碧空・19歳）が「全くフィーリングを感じない」と酷評を受けた。

【映像】「ルックスが完璧」と絶賛された練習生のビジュアル（酷すぎるパフォーマンスも）

1万4000人の中から選ばれ、最終審査前のロサンゼルスでの合宿に臨んでいる候補生3人。3人揃って初めてのダンス＆ボーカルレッスンが始まり、現在のレベルを1人ずつ確認していく。最初に披露したAYANA（桑原彩菜・19歳）は安定的なパフォーマンスを見せ、ダンスコーチのマーサ・イシハラから「一皮剥けた感じ」と絶賛を受けた。

ヒコロヒー「うわあ、厳しい…」

続いてはAOIの番。緊張気味に課題曲「WE RIDE」を披露していくが、終わってからマーサはしばし固まってしまう。そして「ダンスはちょっと良くなってるんだけど、AYANAとフィーリングについての話をしたあとに見ると、全くフィーリングを感じないの。表情を作っていたとしてもね。何かを感じて伝えようとして、パフォーマンスしているようには見えない」と、もどかしそうに講評をAOIに伝えた。スタジオキャストのヒコロヒーは「うわあ、厳しい…」と声を漏らす。

AOIは「正直、さっきは初めて歌詞やメロディーが頭に入ってこなくなっちゃって…。何も考えられなくなっちゃって、気絶みたいな感じ」と弁明。マーサは「途中で目を逸らしちゃったもん。もういいやって。こっちがなるってよっぽどよ？」と、苦笑いする。

これまでは違うレッスンを受けていたAYANAと一緒にレッスンを受け、実力差を目の当たりにしたと語るAOI。「AYANAと初めて練習して、実力の暴力を受けて。初めての衝撃を受けて、こういうふうに表現しなきゃいけないんだと『わーっ』てなったのが原因だと思います。オーディションに落ちてしまう自分が見えてしまいました。悔しかったです」と本音を吐露した。