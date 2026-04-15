ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、5月1日〜5月31日の期間、ホテルでの食事にスパークリングワインや花束、メッセージプレートなどが付いた母の日限定のプランを用意する。忙しい家族でも予定を合わせやすいよう5月1日〜31日まで1ヵ月間開催する。今年は「いつもありがとう」の気持ちを込めて、ホテルレストランでの美食と楽しいひとときを母親にプレゼントしては。





ラウンジ＆バー「マリンブルー」［母の日 アフタヌーンティーセット］では、窓一面に横浜の海が広がるラウンジでは、“Happy Mother's Day”のメッセージプレートが添えられた美しいアフタヌーンティーに、乾杯用の華やかな薔薇のスパークリングカクテルが付いた母の日だけの特別なセットを用意する。目の前の海や行き交う船を眺めつつ、ひとつひとつ丁寧に作られたスイーツや香り高い紅茶を愉しむ心躍るひとときを堪能してほしいという。さらに母親には可愛らしい卓上花をプレゼント。持ち帰りでき、母の日の思い出とともに自宅でも楽しんでほしいという。





フランス料理「アジュール」［母の日 ランチ・ディナー］では、日頃家族のために頑張っている母親に、華やかな雰囲気の中、正統派のフランス料理を味わう優雅な時間を贈ってほしいとのこと。スパークリングワインで乾杯し、趣向を凝らしたフランス料理の数々に舌鼓を打った後は、カーネーション入りの花束と目にも美しいデザートに添えられたメッセージで母親に感謝の気持ちを伝える、サプライズ演出もある（3名以上で利用の場合は、コースのデザートと別にホールケーキも用意する）。パリの邸宅のような上質な空間で美味しい料理を愉しみながら、家族で過ごす特別な時間を心ゆくまで満喫してほしい考え。





横浜でもここでしか見られない絶景をプレゼントするなら、31階にあるメインダイニング「驊騮（カリュウ）」がおすすめ。ホテル最上階から、眼下に広がる横浜の海を眺めつつ食する中国料理は格別の味わい。また、同店が誇る滋味溢れる広東料理の数々は、子どもから高齢者まで幅広い年代の人に喜んでもらえる。中国料理「驊騮（カリュウ）」［母の日 ランチ・ディナー］では、では、乾杯用のスパークリングワインが付いたコース料理と、母親には感謝の言葉を綴ったメッセージプレート付きスペシャルデザートを用意する。中国で“長寿”や“繁栄”を祝う点心「桃まんじゅう」が入った4種の中国菓子は、母の日のお祝いにピッタリとなっている。

［提供概要］

提供期間：5月1日（金）〜5月31日（日）

詳細・予約：

2名から受付

3日前18:00までの予約制

オンラインでの予約限定

問い合わせ：045−223−2267（レストラン予約／10:00〜19:00）

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル＝https://www.icyokohama-grand.com