25周年のコスチュームを着たミッキーたちが1隻のパージで登場

メディテレーニアンハーバーを舞台に1日1〜3回開催されるハーバーショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」。25周年コスチュームに身を包んだミッキーとディズニーの仲間たちが船に乗ってゲストに挨拶に来るエンターテイメントです。みどころポイントはこちら！

１．一部のキャラクターは陸上に登場！

リドアイル：チップ、デール、クラリス

ミッキー広場：ダッフィーフレンズ（オル・メル、クッキー・アン、ジェラトーニ、ステラ・ルー、リーナ・ベル）

ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ前：ジミニー・クリケット、ピノキオ、ゼペット

ミッキーの呼びかけで陸上にキャラクターが登場するのは3カ所。通常コスチュームで登場します。



２. 陸上キャラクターとふれあえることも♪

陸上に登場するキャラクターたちは、ゲスト間の通路に入ってグリーティングもしてくれますよ♪ 近くに来た時には声をかけてみて！



３．胸アツ！テーマポートのイメージソングや周年ソング

このショーでは東京ディズニーシーのテーマソングのほか、各テーマポートを象徴する音楽や周年イベントのテーマソングメドレーが流れます。いろいろな思い出が蘇ること間違いなし！ キャラクターたちと一緒に、25までのカウントアップも楽しみましょう。

■スパークリング・ジュビリー・セレブレーション

公演時間：1日1〜3回、約15分



オープニングはニューヨークの華やかなダンスでスタート！キレッキレのミッキーのダンスに注目

アフリカをテーマにしたシーンでは、『ライオンキング』のラフィキが登場

ヨーロッパのシーンでは、ミニーがアイリッシュダンスを披露

アクロバットが披露される日本のシーン！So Cool！

中南米のシーンでは、サンバなど陽気なラテンミュージックに合わせてダンス

ショーの途中では、ゲストも立ち上がってダンスに参加。ダンサーたちもステージから降りて、ゲストと一緒に踊ってくれますよ！

フィナーレは東京ディズニーシー25周年をお祝いテーマソング「Come Join the Jubilee」が流れます

アメリカンウォーターフロントのウォータフロントパークで、2026年1月14日（水）にスタートしたショー「ダンス・ザ・グローブ！」。4月15日（水）からは、フィナーレの演出が25周年の特別バージョンになりました。アイリッシュダンスやフォークダンス、アクロバットなど、世界のさまざまな地域のダンスパフォーマンスが楽しめるエンターテイメントは必見！

１．エントリー受付やディズニー・プレミアアクセスで観覧席をゲット

観覧席は、有料の「ディズニー・プレミアアクセス」、ホテル宿泊と合わせて予約できる「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」、無料の抽選「エントリー受付」の3種類。観覧エリア外から観賞できる場所が少ないので、必ず見たいときは早めに「ディズニー・プレミアアクセス」をゲットしましょう！

２．東京ディズニーリゾート初登場キャラクターも

中南米シーンに登場するミラベル（『ミラベルと魔法だらけの家』）は東京ディズニーシー初登場！ キュートな表情やダンスに注目です♪ ダンスの途中ではミラベルとの掛け合いも楽しめます。

３．フィナーレには25周年のコスチューム姿のキャラクターたちが登場

ジュビリーブルーのリボンフラッグがはためき、25周年のコスチュームに着替えたミッキーたちが登場！ チップとデールの25周年コスチューム姿が見れるのはこのショーだけなので要チェックです。



ジュビリーブルーメモリーズを購入して特別な体験を

25周年のスペシャルコンテンツとして、メディテレーニアンハーバーにある橋、ポンテ・ヴェッキオにジュビリーブルーに包まれた特別な空間が出現！ 体験するには「ジュビリーブルーメモリーズ」2000円の購入を。購入にあたってはスタンバイパスが必要になるので、パークに入ったらアプリで早めに入手をお忘れなく！

まずは販売店舗「リメンブランツェ」で、専用ボトルを購入します。ボトルのカラーは青とピンクの2種類。好きな方をセレクトしましょう。

事前に説明を受けて、いよいよジュビリーブルーの空間へ

ジュビリーブルーの空間で、ジュビリーブルーストーンを1つゲット。目を閉じて運命の1つを選びます。

ストーンはカラー、形など全部で9種類。すべて25周年のロゴ入りなんですよ！どんなジュビリーストーンに出合えるかも楽しみの1つですね。

選んだストーンをボトルに入れて完成！ 完成後はフォトジェニックな空間で記念撮影を楽しみましょう。

こちら側の壁に隠れミッキーが！

また、ジュビリーブルーに包まれた空間の建物の壁には隠れミッキーもあるとのこと！ ここでの記念撮影もぜひ。



ぜいたくな時間を過ごせるS.S.コロンビア号 ジュビリーガラ

「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」は、東京ディズニーシー25周年をお祝いするスペシャルコンテンツの1つ。

アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」を、参加者のみで貸切に！ ここでしか味わえないメニューやオリジナルグッズなどのほか、スペシャルなフォトスポットも用意され、ぜいたくな時間を楽しめます。

チケット代に含まれるもの

・スパークリングドリンク（梅＆桜シロップ）

・スペシャルプレート：サーモンの低温調理、合鴨のオレンジ煮、イチジクのコンポート、チキンのガランティーヌ（ポーク、白レバー、ピスタチオ）、バジル風味のクリームチーズ、手羽先のガストリック、パートブリックを纏ったエッグのフリット、オマール海老のサラダ、メロンとパンナコッタ

・パン（エピ、チーズ、ブラックペッパー）

・ドリンク（フリー・リフィル）

・S.S.コロンビア・ダイニングルームとテディ・ルーズヴェルト・ラウンジでのアルコールを含むドリンク

・オリジナルグッズ（ぬいぐるみバッジセット）

・スーベニアグラス



■S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ

期間：開催中〜6月30日（火）

所要時間：2時間

料金：1万9900円（東京ディズニーシーの入園チケットは別途必要）

※販売開始日など、詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルサイトを要確認。



夜になると、環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」も実施。東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの外壁にきらびやかな映像が映し出されて、音楽に合わせてまるで建物が動いているような演出が楽しめます。

後半にはキャラクターたちの姿も登場！ 1日の締めくくりに見ておきたい感動の映像ショーです。

レストラン「マゼランズ」入り口近くから撮影

全体を見るならメディテレーニアンハーバーを挟んで対岸から、近くで見るならミッキー広場がおすすめの観覧スポットです。

パーク内では、各テーマポートに合わせたデコレーションを設置しています。また、キャストが持っているフラッグもテーマポートごとに異なるデザインに。右下のデザインに注目してみましょう！ フラッグはお願いすれば貸してくれることも。思い出に残る写真を撮影してみて！

編集部のおすすめフォトスポット5選

A．ディズニーシー・アクアスフィア前（エントランス）

ミッキー＆ミニーのデコレーションがかわいい♪ ディズニーシー・アクアスフィアを背景にして撮影ができます。夜も幻想的で◎。

B．ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ店舗外壁（ロストリバーデルタ）

ジュビリーブルーカラーの壁に25とデザインされたスポットは記念撮影にぴったり。

C．キング・トリトン・キャッスル対岸の入江（マーメイドラグーン）

キラキラ光るビジュ―で飾られたフォトスポットは、地面もキュート。夜は暗くなるので、明るい時間がおすすめです。

D．トラの噴水前（アラビアンコースト）

アラビアンコーストの広場には、ディズニー映画『アラジン』のジーニーのフォトスポットが登場。日没後はジュビリーブルーにライトアップされて華やかに。時折音楽がかかって、光と音の演出が楽しめますよ。

E．スパークリング・ジュビリーワゴン（アメリカンウォーターフロント）

ジュビリーブルーのマカロンを販売する特設ワゴンが登場。青い花がいっぱい積まれたワゴンもあって、映える1枚が撮影できそう



今だけしか食べられないおいしそうなメニューがラインナップ！ 今回はカフェ・ポルトフィーノの「スペシャルセット」2980円とドリンクを実食♪ マンマ・ビスコッティ―ズ・ベーカリーで販売中の「ミッキーマカロン」もいただきました！

「スペシャルセット」のメインはローストビーフ。程よいボリュームで女性でもペロリと食べられちゃいます。

タコのフリットとシーフードサラダは、あっさりとしたマリネ風でホタテやムール貝、エビなど魚介がたっぷり。タコのフリットは程よい塩味と歯ごたえがアクセントに。肉料理のサイドメニューにぴったりです。

スープはほうれん草ベースのクリームスープ。パンチェッタ風味で飲みやすく、ミッキーシェイプのパンもかわいい！

最後にデザートのパンナコッタ。優しい甘さのパンナコッタとさわやかなライチー風味のゼリーがベストマッチ♪

それぞれのメニューは単品でも選ぶことができます。ランチはもちろん、ディナーにもおすすめです！

ジュビリーブルーのドリンク＆スウィーツも要チェック。

「レモネード（ブルーシロップ＆バタフライピー）」750円は、実食したスタッフ全員がおかわりしたい！というほど超おすすめのドリンクです。串切りのレモンが入っていて、レモンの風味がさわやかな1杯。ぜひ試してみてくださいね。

「ミッキーマカロン」650円は、見た目のインパクト大のスウィーツ。通常のマカロンよりかなり大きくて食べごたえあり！ マカロンの間にはホワイトチョコをベースにしたクリームが入っています。歩き疲れたときの糖分補給にどうぞ！

「スーベニアケース」対象メニュー＋1200円

ミッキーマカロンをモチーフにした「スーベニアケース」も＋1200円で付けられますよ！



パーク内では、スパークリング・ジュビリーのイベント関連情報やグッズ情報、内面には同時開催のフード＆ワインフェスティバルの情報が満載のリーフレットを無料で配布しています。レストランやお店のキャッシャー脇に置かれているほか、キャストが持っていることも。昔配布されていた「TODAY」スタイルのリーフレットは記念になりますね♪

さらに、キャストの胸についているネームタグをデザインしたシールも無料でもらえます。ネームタグに自分の名前を書き込んで渡してくれるんです！ キャストに「25周年のシールください！」と声をかけてみましょう。

またショップでは、お買い物の際ミッキーバルーン型のシールがもらえることも。25周年イベント期間中はジュビリーカラーのシールになるので、こちらもぜひゲットしてくださいね。



2026年4月15日（水）〜6月30日（火）の期間は、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「フード＆ワインフェスティバル」も同時開催中。アメリカンウォーターフロントを中心に、パークワイドで楽しめるイベントです。

ホライズンベイ・レストラン「テイスティングセレクション」

昨年同様にお酒のおつまみにもなるスナックフードが充実しているほか、バフェテリア形式のレストランでは、おつまみとワイン2種がセットになった「テイスティングセレクション」1800円を販売しています。

編集部はアメリカンウォーターフロントの「ニューヨーク・デリ」で、「スペシャルセット」1530円を実食。店内に入って右手のダイニングにはディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』のデコレーションが施されていて、映画の世界に入ったような気分で食事が楽しめました。

たっぷりのラタトゥイユに、ハニーマスタードでマリネされたハムとタマゴフィリングがサンドされたボリューム感あるサンドイッチ。さっぱりとした味わいで、ブランチにもおすすめしたいメニューです！

サクッと飲みに選んだのが、「レストラン櫻」横の「ウォーターサイドテラス」。ここでは見た目もかわいい「日本酒カクテル（アップル＆バニラ）」880円と「豚角煮のアップルマスタードソース」650円が味わえます。日本酒ベースですが、すりおろしリンゴが入っていてフルーティーな味わい。日本酒独特のツンと鼻に抜けるアルコール感は控えめで、日本酒初心者の人でもおいしく味わえそう。角煮もリンゴを使ったソースで味付けされていて、カクテルにぴったり！ ぜひ一緒に味わってみてくださいね。

また、アメリカンウォーターフロントでは、音楽好きなシェフたちが各国の料理にまつわる楽曲を演奏する「ザ・グルーヴィー・ジャミン・シェフズ」のアトモスフィアを開催。

ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』のレミーが登場するスペシャルな回も！！ 実施時間は、当日に東京ディズニーリゾートアプリに公開されるので、こちらの確認もお忘れなく。アトモスフィアはこのほか、カストーディアルキャストがユニークなパフォーマンスを繰り広げる「ファン・カストーディアル」も随時実施されています。さまざまな食べ歩き、飲み比べを楽しんでみてはいかが？

日中でも色合いが変わって見えたり、夜にはライトアップも。さまざまな時間にみておきたいファザードのデコレーション

4月15日からスタートする東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”。祝祭感があふれていて、パークを歩いているだけでもワクワクしちゃいました。みなさんもぜひ足を運んでみてくださいね！■東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”開催期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）住所：千葉県浦安市舞浜営業時間：9〜21時 ※変更になる場合があります料金：1デーパスポート7900円〜1万900円「ウィークナイトパスポート」4500円〜6200円 ※平日17時以降の入園可能「アーリーイブニングパスポート」6500円〜8700円 ※休日15時以降の入園可能定休日：無休TEXT：田島暁美●エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。●レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。●価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。