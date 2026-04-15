「AI銘柄なら何でも儲かる」はもう終わり？データが暴く残酷な格差と、FANG+急回復の裏にある真実
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YOU投資チャンネルが「【黄金期】FANG+ 脅威の8連騰！純資産1兆円回復！何が起きてる？最新データが暴く「AI銘柄の残酷な格差」と絶対NGな投資法」を公開した。動画では、一時期「オワコン」とまで呼ばれた米国株指数「FANG+」が驚異的な急回復を遂げている背景と、AI銘柄の間に生じている「天国と地獄」の格差について解説している。
YOU氏はまず、FANG+が8連騰し純資産総額1兆円を回復した要因について言及。「地政学リスクの後退」による原油価格の下落とインフレ不安の緩和に加え、巨大テック企業による「止まらないAI投資」がメガテックの猛烈な買い直しを後押ししていると分析した。
しかし、AIマネーの流れは平等ではないと指摘し、エヌビディア、マイクロソフト、パランティアの3銘柄を挙げて「天国と地獄」の現状を解説する。エヌビディアについては、業績が「バケモノ級」であるにもかかわらず株価が足踏みしている理由を「無条件のお祭り騒ぎは完全に終了した」と表現。利益を冷静に見極めるフェーズに入ったとする一方で、経営陣の「今は投資対効果を気にするフェーズではない」という強気な姿勢が根底を支えていると語る。
また、マイクロソフトは巨額の設備投資によって一時的なパニック売りが発生したが、これを「金持ちの喧嘩」に勝つための長期的な優位性の確保だと高く評価。対照的に、パランティアは巨大テックが展開するAIエージェントの脅威や、割高なバリュエーションによる「完璧な呪い」によって暴落し、地獄を見ていると述べた。
YOU氏は、「AIなら何でも儲かるというボーナスタイム」は終わりを迎え、確かな実需を持つ企業に資金が集中する「勝者総取りの構造」になっていると結論付けた。その上で、値動きが激しいFANG+への全力投資は「非常に危険」であると警告。守りの資産と攻めの資産を分ける「コア・サテライト戦略」を推奨し、リスクを抑えつつ爆発的なリターンを狙うプロの投資法を提示して動画を締めくくった。
YOU氏はまず、FANG+が8連騰し純資産総額1兆円を回復した要因について言及。「地政学リスクの後退」による原油価格の下落とインフレ不安の緩和に加え、巨大テック企業による「止まらないAI投資」がメガテックの猛烈な買い直しを後押ししていると分析した。
しかし、AIマネーの流れは平等ではないと指摘し、エヌビディア、マイクロソフト、パランティアの3銘柄を挙げて「天国と地獄」の現状を解説する。エヌビディアについては、業績が「バケモノ級」であるにもかかわらず株価が足踏みしている理由を「無条件のお祭り騒ぎは完全に終了した」と表現。利益を冷静に見極めるフェーズに入ったとする一方で、経営陣の「今は投資対効果を気にするフェーズではない」という強気な姿勢が根底を支えていると語る。
また、マイクロソフトは巨額の設備投資によって一時的なパニック売りが発生したが、これを「金持ちの喧嘩」に勝つための長期的な優位性の確保だと高く評価。対照的に、パランティアは巨大テックが展開するAIエージェントの脅威や、割高なバリュエーションによる「完璧な呪い」によって暴落し、地獄を見ていると述べた。
YOU氏は、「AIなら何でも儲かるというボーナスタイム」は終わりを迎え、確かな実需を持つ企業に資金が集中する「勝者総取りの構造」になっていると結論付けた。その上で、値動きが激しいFANG+への全力投資は「非常に危険」であると警告。守りの資産と攻めの資産を分ける「コア・サテライト戦略」を推奨し、リスクを抑えつつ爆発的なリターンを狙うプロの投資法を提示して動画を締めくくった。
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