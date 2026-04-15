iPhone SE 第3世代のケースが売れてる！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/4/15
「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
2位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
4位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
5位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
6位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラック
PM-A22SZEROBK（エレコム）
6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
8位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
9位 [iPhone 16e専用]iFace Reflection 強化ガラスクリアケース ブラック
41-988503（Hamee）
10位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
2位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
4位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
5位 Galaxy A25 5G ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-G253PLFUBK（エレコム）
6位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース ZEROSHOCK ブラック
PM-A22SZEROBK（エレコム）
6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
8位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
9位 [iPhone 16e専用]iFace Reflection 強化ガラスクリアケース ブラック
41-988503（Hamee）
10位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。