春アニメ注目作品TOP5 「アニメ週間ランキング」大手配信サービス発表
ABEMAは、4月6日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。春アニメが続々と放送を開始した4月6日週。ABEMAの週間ランキングでは、待望の4th seasonの放送を開始した『Re:ゼロから始める異世界生活』が1位を獲得した。
【画像】そのキャラも出たの！？公開された『リゼロ』第4期の場面カット
続く2位には『転生したらスライムだった件』、4位には『ようこそ実力至上主義の教室へ』と続々と人気シリーズがランクインし、変わらぬ人気を見せつけた。
そんな人気シリーズが上位を占める中で、新作アニメからは3位『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』が、5位に『とんがり帽子のアトリエ』がランクイン。作品への関心の高さを感じさせる結果となった。
■4月6日週ランキング
・1位：『Re:ゼロから始める異世界生活』
・2位：『転生したらスライムだった件』
・3位：『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
・4位：『ようこそ実力至上主義の教室へ』
・5位：『とんがり帽子のアトリエ』
【画像】そのキャラも出たの！？公開された『リゼロ』第4期の場面カット
続く2位には『転生したらスライムだった件』、4位には『ようこそ実力至上主義の教室へ』と続々と人気シリーズがランクインし、変わらぬ人気を見せつけた。
■4月6日週ランキング
・1位：『Re:ゼロから始める異世界生活』
・2位：『転生したらスライムだった件』
・3位：『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
・4位：『ようこそ実力至上主義の教室へ』
・5位：『とんがり帽子のアトリエ』
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