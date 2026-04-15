MBS河田直也アナ、3月末退社の武川智美アナらと集合ショット「ステキな表情」「仲良しの証」
MBSの河田直也アナウンサー（51）が14日までに自身のXを更新。3月末で同局を退社した武川智美アナ（57）の送別会でのMBSアナウンサー集合ショットを公開した。
【写真】3月末で退社した武川智美アナとMBSアナウンサーの集合ショット
河田アナは「武川アナの送別会。ゲストルームを借りてテラスで記念撮影」とつづり、武川アナをはじめ、西村麻子アナ、山中真アナらとの4ショットや産休中の玉巻映美アナら、井上雅雄アナ、前田春香アナらも加わった集合ショットを投稿した。
河田アナは「武川さんは私が入社した時からずっとお世話になった先輩です。今まで本当にありがとうございました！」と感謝。「でもMBSラジオの番組は続けられるので、また社内で会えますよねー！これからもよろしくお願いします」とつづった。
この投稿に「みなさん、ステキな表情ですね」「いい先輩、後輩の仲良しの証ですね」といったコメントが寄せられた。
【写真】3月末で退社した武川智美アナとMBSアナウンサーの集合ショット
河田アナは「武川アナの送別会。ゲストルームを借りてテラスで記念撮影」とつづり、武川アナをはじめ、西村麻子アナ、山中真アナらとの4ショットや産休中の玉巻映美アナら、井上雅雄アナ、前田春香アナらも加わった集合ショットを投稿した。
河田アナは「武川さんは私が入社した時からずっとお世話になった先輩です。今まで本当にありがとうございました！」と感謝。「でもMBSラジオの番組は続けられるので、また社内で会えますよねー！これからもよろしくお願いします」とつづった。
この投稿に「みなさん、ステキな表情ですね」「いい先輩、後輩の仲良しの証ですね」といったコメントが寄せられた。