若き演奏家が響き合う一夜！ 神洲トラベル「コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー」

記事ポイント 横浜みなとみらいホールで日米学生音楽交流コンサートを入場無料で開催世界各地で演奏してきたコロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーが来日日本の学生団体2組との共演や指揮者情報も公開 横浜みなとみらいホールで日米学生音楽交流コンサートを入場無料で開催世界各地で演奏してきたコロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーが来日日本の学生団体2組との共演や指揮者情報も公開

Music Masters Concert Seriesが、横浜みなとみらいホールで国際交流コンサートを開催します。

アメリカから来日するコロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーと、日本の学生音楽団体が共演します。

入場は無料で、事前申し込み制です。

神洲トラベル「コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー」

公演名：コロラド・スプリングス来日公演 〜日米学生音楽交流〜 Music Masters Japan 2026 Colorado Springs Youth Symphony touring Japan -Japan- US student music exchange日程：2026年6月3日(水)会場：横浜みなとみらいホール開場：17:30予定開演：18:30予定終演：21:00予定入場料：無料出演：コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー、日本側学生団体2組（詳細後日発表）

本公演では、アメリカ・コロラド・スプリングスから来日する65名のユースオーケストラがステージに立ちます。

横浜を舞台に、日本の学生音楽団体とともに演奏を披露します。

文化や言語の違いを超えて、若い音楽家たちが同じ舞台で共演する公演です。

世界の舞台で演奏してきた来日団体

来日団体：コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー人数：65名位置づけ：コロラド・スプリングス青少年交響楽団のフラッグシップ・アンサンブル指揮：ゲイリー・ニコルソン氏演奏曲目：後日発表予定

コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーは、同青少年交響楽団の最上位に位置するフルオーケストラです。

これまでに日本、オーストラリア、中国、ギリシャ、トルコ、ヨーロッパ各国で国際ツアーを行っています。

カーネギーホールやシドニー・オペラハウスでも演奏してきた実績があります。

本公演では、音楽監督のゲイリー・ニコルソン氏が指揮を務めます。

団体は教育プログラムにも力を入れ、地域社会での音楽教育と若手音楽家の育成に取り組んでいます。

国際交流を目的に企画されたコンサート

企画目的：音楽を通じた国境を越えた交流、次世代を担う若者たちの視野拡大日本側出演者詳細：後日発表予定コラボレーションパートナー(1)：18:40予定コラボレーションパートナー(2)：19:20予定来日団体演奏：20:00予定

このコンサートは、異なる文化や価値観を持つ学生同士が同じ舞台で音を重ねる機会として企画されています。

相互理解と信頼を育む場として開催されます。

日本側2団体の詳細や演奏曲目は後日発表予定です。

続報で公演内容の詳細が明らかになります。

入場無料で国際色豊かな演奏にふれられる公演です。

横浜で日米の学生音楽家による共演を楽しめます。

世界の舞台で活動してきたユースオーケストラの演奏を身近に体感できます。

Music Masters Concert Seriesによる「コロラド・スプリングス来日公演 〜日米学生音楽交流〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 公演はいつ開催されますか？

A. 2026年6月3日(水)に開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 横浜みなとみらいホールです。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。

Q. 日本側の出演団体や演奏曲目は決まっていますか？

A. 日本側出演者の詳細と演奏曲目は後日発表予定です。

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