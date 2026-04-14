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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uber鳴りが明らかに悪くなった？ほぼ最低賃金の絶望稼働に...《ウーバー・ロケット配達員》」を公開した。平日の昼ピークにおけるフードデリバリー配達のリアルな稼働状況を伝え、極端な注文減少と単価下落による厳しい現状を報告している。



4月14日火曜日の昼、せーけんわーるどはUber EatsとRocket nowを同時起動して配達を開始した。先週までの状況とは打って変わり、序盤から単価が極端に低く、10kmを超える長距離オファーが頻発。昼のピーク時間帯であるにもかかわらず完全な無音状態が続くなど、過酷な稼働を強いられた。



動画内では、各デリバリーアプリの仕様変更についても言及。Uber Eatsでは前日に「フラットレート機能」が完全終了したほか、iPhoneアプリのUI変更により配達中の売上が確認できなくなるなどの影響が出ていると指摘した。一方のRocket nowでは、新たに「オープンリクエスト」機能が導入された。これは早押しではなく、40秒間のタイマー後に最適な配達員が選ばれる仕組みだが、せーけんわーるどは「選べるほど案件が降りてこない」と実情を語った。



稼働の合間には視聴者からの質問に答え、日々の撮影機材を紹介。アクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」を首掛け式のスマホホルダーで固定し、内蔵マイクには市販のスポンジカバーを装着して風切り音対策を施していると明かした。また、予備のバッテリーを3個持ち歩くことで、手軽に長時間撮影できる工夫をしていると補足した。



3時間の稼働結果は、両アプリ合わせて8件の配達で合計3,590円。時給換算で1,196円となり、東京都の最低賃金（1,226円）を下回る結果となった。せーけんわーるどは「平日昼間はボーナスがないと厳しい」と総括し、注文が鳴らない時間は筋トレなど別の活動に充てる選択肢も提案している。