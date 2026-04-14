元NBAのライアン・ケリーが今季で現役引退…BリーグではSR渋谷と福井に在籍、通算8季プレー

福井ブローウィンズは4月14日、ライアン・ケリーが「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」をもって現役を引退することを発表した。

9日に35歳の誕生日を迎えたケリーは、211センチ104キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。名門デューク大学でNCAAトーナメント優勝を成し遂げ、「NBAドラフト2013」でロサンゼルス・レイカーズから2巡目全体48位指名を受けた。アトランタ・ホークスでもプレーし、NBA通算163試合の出場で1試合平均6.0得点3.1リバウンドを記録。その後はスペインのチームを経て、2018－19シーズンにサンロッカーズ渋谷でBリーグキャリアを始めた。6シーズンにわたって在籍し、2024－25シーズンに福井へ移籍。今シーズンはB2第30節を終え、48試合の出場で同16.4得点6.8リバウンド2.6アシストを記録していた。Bリーグではポストシーズンを含め、14日時点で通算345試合の出場を誇る。

ケリー、手代木達ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「今シーズンを最後に、私はバスケットボールから引退し、家族とともに人生の新たな章を歩み始めます。幼い頃から愛してきたバスケットボールに、この13年間打ち込めたことは、私にとってこの上ない光栄であり、神からの贈り物でした。ロッカールームでのチームメイトとの数多くの会話、私を指導し、励ましてくれたすべてのコーチ、毎日私のケアをしてくれたトレーナー、そしてもちろん、浮き沈みのすべてを通して私を応援してくれたファンの皆さんが、とても恋しくなるでしょう。私の選手生活の一部となってくれた皆さん一人ひとりに感謝します」

「バスケットボールは、私が想像していた以上のものを与えてくれました。世界中を旅する機会をくれ、生涯続く絆を築かせてくれ、そしてコートを超えた多くの教訓--規律、忍耐力、謙虚さ、そして自分よりも大きな何かの一部であることの真の意味--を教えてくれました。何よりもまず、妻のリンジーと、3人の子どもたち、ナイル、テス、ルースに感謝したいと思います。皆の愛と支えは、どんな浮き沈みの中でも私の支えとなってくれました。皆が犠牲を払い、この道のりを一歩一歩共に歩んでくれたことに感謝します。私が成し遂げてきたことはすべて、皆のためでした」

「8年前に初めて日本に来た時、私はこの国でのバスケットボールの発展の一翼を担いたいと願っていました。今や、この国はバスケットボールを『愛している』と言っても過言ではありません。ここで温かく迎えられ、コミュニティに受け入れられたことは、言葉では言い表せないほど私にとって大きな意味を持ちました。毎週末、アリーナを埋め尽くす素晴らしいファンの前で、福井でキャリアを終えることができたことは、真の恵みであり、決して忘れることのない喜びです」

「現役を退くにあたり、深い感謝の念を抱いています。私のキリスト教の信仰は、コートの上でも外でも、すべてのシーズンを通じて私を導いてくれました。神様が日本での私たちの時間を形作ってくださったことに感謝しています。その同じ信頼と興奮、そして希望を持って、次の章を楽しみにしています。私の家族を温かく迎え入れ、この美しい国を我が家のように感じさせてくださった皆様に、心から感謝申し上げます。しかし…まだ終わっていません！ シーズンを力強く締めくくるために、一緒に戦いましょう！」（ケリー）

「ライアン、13年間のプロキャリアお疲れ様でした。アメリカではもちろん、あなたが日本のバスケットボール界に残したレガシーは偉大なものです。この2年間、福井のリーダーとして戦ってくれてありがとう。長く輝かしいキャリアのファイナルに福井を選んでくれてありがとう。まさにあなたは福井を『Light Up』してきた大きな大きな存在だと思います。GMとしての心境は複雑ですが、あなたとあなたの家族がハッピーに引退を迎えられることを嬉しく思います。あなたがこのタイミングで引退を選択したことがライアン・ケリーを象徴していると思います。ここぞと言う時に決め切ってくれる姿、優しくも強くチームを引っ張る姿は、この先もブローウィンズにとっては欠かせないものではありますが、自分が良い状態で身を引こうと思うと話してくれた時、それがライアンだよなと思いました。今シーズンは骨折もあり、悩むことも多かったと思います。その姿を態度に出すこともなく、チームを率先して支える姿は多くの選手にたくさんの良い影響を与えてくれました。その証拠に、たくさんの選手が、来季ライアンはどうなるんですか、オンオフコート絶対に必要な存在なんです、と言ってきたこと。今となっては引き留めることはできませんが、チームにとっていかに大きな存在かをいつも感じていました。あなたがブローウィンズで築いてくれすべてが、必ずここからのブローウィンズの未来に繋がっていくことでしょう」

「ライアンのファミリーにも感謝しています。慣れない土地での生活は大変だったはずなのに、いつも笑顔を忘れずにファミリー全員でライアンを支え続けてくれたこと、慣れない他の選手をファミリーみんなで率先して支えてくれたこと、簡単なことではないはずです。これからはもっともっとファミリーの時間を大切にしてください。また笑顔で会えることを楽しみにしてます」

「ブローウィンズファミリーのファンのみなさま。ライアンの引退発表は衝撃的ですごく悲しく思うことでしょう。でも、彼が残してくれたものをこれからのブローウィンズの成長にしっかり繋げていくことをお約束します。ライアンが、ファミリーがいつも言っていたこと、福井のファンは今までのキャリアの中でもトップと言っていいほど熱いし、ここで戦える選手たちは本当に幸せ。その言葉を誇りに、これからも彼がこのチームで引退して良かったと思える素晴らしいチームをともに創っていきましょう。まだ、今シーズン、最も重要な試合が、プレーオフが残っています。ライアンの最後の勇姿を目に焼き付けてください。ホームでもアウェーであっても、最後までともに戦い抜きましょう」

「ライアン、ありがとう。お疲れ様でした。あなたとあなたのファミリーのこれからの未来が素晴らしいことを願っています。次は一緒にゴルフできるのを楽しみにしています」（手代木GM）

なお、26日にセーレン・ドリームアリーナで開催されるホーム最終節後に引退セレモニーが実施される。