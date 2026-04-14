開幕1軍を外れる…三笠GM「起用方針についての協議中」

ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が14日に選手登録されることが分かった。球団を通して三笠杉彦GMがコメントを発表。「起用方針について、双方合意した」ことが明かされた。

オスナは今年の開幕1軍のメンバーから外れた。オープン戦では8試合に登板して0勝1敗、防御率4.50。登板したイニングはすべて7回か8回で、9回での起用は1度もなかった。三笠GMはオスナについて「起用方針についての協議中のため、出場登録を見合わせることとしました」とコメントを発表していた。

開幕から約3週間が経ち、チームはブルペンに不安を抱えていた。守護神の杉山一樹投手が11日の日本ハム戦後、自身の投球への不満からベンチを殴ったことで骨折。12日に登録を抹消されていた。

メジャーでセーブ王の実績を誇る右腕は2022年にロッテに加入。翌2023年にソフトバンクと契約を結んだ。移籍1年目は49試合登板で防御率0.92、26セーブの大活躍も、2024年は防御率3.76、昨季は4.15と不振だった。