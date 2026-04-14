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YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【初夏】4月下旬は東海～西日本で夏日続出か｜高温に関する早期天候情報 #マニアック天気 #異常高温」を公開した。動画では、気象予報士の松浦悠真が、4月13日に発表された「高温に関する早期天候情報」を基に、東海から西日本にかけて予想される異常高温の要因と注意点を解説している。



松浦によると、東海地方や西日本では4月19日頃からかなりの高温となる可能性が高まっているという。この時期における「かなりの高温」の基準である、平均気温より約2.3度以上高くなる地域が多く、4月下旬にかけて「夏日も当たり前のように出てくるくらいの気温の高さ」になることが予想されている。



高温の要因について、松浦は日本上空の気圧配置を挙げて解説した。極渦が分裂している状態が続いており、日本付近では亜熱帯ジェット気流の蛇行によって偏西風が北寄りを流れやすくなっているという。さらに、北側にブロッキング高気圧が存在するため、「ちょっと逆位相的な流れとなっているので、気圧配置があまり大きく動きにくい」状態にあると説明した。これにより、日本海を中心に3度以上の気温偏差が生じ、東日本から西日本にかけて暖かい空気が留まりやすくなっている。



動画後半では各地の予想最高気温が提示された。名古屋や大阪では21日にかけて連日夏日が予想され、その後も23度前後の日が続くという。九州地方でも同様に、福岡や鹿児島で25度以上の夏日となる日が続く見込みだ。また、朝晩と昼の気温差が大きくなることにも注意が必要だと付け加えた。



「まだ体が暑さに慣れていない」時期であると指摘する松浦。このタイミングで少しずつ体を暑さに慣らし、本格的な夏に向けた準備を進めていくべきだと語り、農作物の管理や体調管理への注意を促して動画を締めくくった。