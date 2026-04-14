マウントレーニア初のプロテイン商品　「プロテイン カフェラッテ」発売

森永乳業株式会社のチルドカップコーヒーブランド「マウントレーニア」シリーズより、ブランド史上初となるプロテインをコンセプトにした新商品「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」が、4月14日より全国で発売されます。

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■ 1本でたんぱく質10g配合 本格的な味わいも両立

「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」は、1本（240ml）あたり10グラムのたんぱく質が配合されており、毎日のカフェラテ習慣の中で手軽に栄養をチャージすることが可能。

もちろん、マウントレーニアならではの味わいへの妥協はありません。コーヒー鑑定士の資格を持つ同社の社員が厳選したコーヒー豆を国内で焙煎し、挽きたての豆から自家抽出した本格的なエスプレッソコーヒーを使用しているとのこと。

そこにたっぷりのミルクを合わせることで、プロテイン飲料特有の飲みにくさを感じさせない、ほどよい甘みが心地よいまろやかな味わいに仕上げられているそうです。

■ 開発の背景には「日常的においしく」という消費者の声

健康志向の高まりに伴ってプロテイン需要が拡大する一方、同社の調査によると約7割の人が「たんぱく質を十分に摂れていない」と感じていることが明らかに。さらに、およそ8割の人が「日常的に口にする身近な食品から無理なくたんぱく質を摂りたい」と回答しており、プロテイン摂取における「日常性」や「おいしさ」が強く求められている傾向が浮き彫りになっています。

数ある飲食物のなかでも、「プロテインを摂りたい食品」の第1位にカフェラテが選ばれており、「いつものカフェラテでおいしく栄養が摂れたら」という消費者の潜在的なニーズに応える形で、今回の新商品が誕生しました。

希望小売価格は税別200円で、全国のコンビニエンスストアや量販店、一般小売店にて展開されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041402.html