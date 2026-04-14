明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、鹿鳴館で海軍中尉“小日向”藤原季節と出会う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第13回）が4月15日に放送される。
【写真】藤原季節演じる海軍中尉・小日向
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第13回あらすじ
身分を偽り、鹿鳴館の給仕になった直美。得意の英語を生かして働きながら、結婚相手を探すが、捨松（多部未華子）の鹿鳴館への思いも知ることに。そんなある日、鹿鳴館に海軍中尉の小日向（藤原季節）がやってくる。
一方のりんは、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】藤原季節演じる海軍中尉・小日向
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
身分を偽り、鹿鳴館の給仕になった直美。得意の英語を生かして働きながら、結婚相手を探すが、捨松（多部未華子）の鹿鳴館への思いも知ることに。そんなある日、鹿鳴館に海軍中尉の小日向（藤原季節）がやってくる。
一方のりんは、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。