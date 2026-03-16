サービス大国、日本。これまで「お客様は神様」という名の暗黙の了解のもとで、現場の働き手たちは数々の理不尽に耐え忍んできた。典型的な例としては、欠陥がない商品の交換要求や、スタッフへの物投げ、唾吐き、土下座の強要、さらには長時間にわたる厳しい叱責（しっせき）などが挙げられる。 こうした怒鳴り散らす、あるいは執ような説教で数時間を奪うカスタマーハラスメント、通称「カスハラ」の被害は、特にコ