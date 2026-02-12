サッカーJ2・ブラウブリッツ秋田の運営会社は2月12日、客から電話やメール、SNSなどを通じて「頭がおかしい」「バカ」などの過激な言動が届いていることを明かし、注意を呼びかけた。同社では昨年3月に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定した。近年、スポーツ界でも問題視されているサポーターや第三者による過度な要求、誹謗中傷から選手やスタッフを守る姿勢を明確にした形だ。●「バカ」「頭がおかしい」人格否