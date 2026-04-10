新入社員を迎える季節だ。今年はどんな若者が入社してくるのか。東大の教壇に立つ経営学者の舟津昌平氏は「かつての大学では、教職員から生徒に対する言動が問題となっていた。しかし最近は生徒からのハラスメントも問題化している。大学で起きている異変は、新入社員を受け入れる企業側にとって参考になるかもしれない」という――。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■変化する「大学