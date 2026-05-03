改正労働施策総合推進法の施行により、今年10月1日から「ハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務」に「カスハラ（カスタマーハラスメント）対策」が追加される。企業に対しカスハラを想定した事前の準備、実際に起きた際の対応など基本的な枠組みの構築、また業界共通の対応方針づくりが求められる。 カスハラは「要求実現のための手段が社会通念上不相当なもので労働者の就業環境が害されるもの（厚労省）」と定義