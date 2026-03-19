接客業において、最大の悩みは「カスハラ（カスタマーハラスメント）」を行う迷惑客の存在だ。なかでも幅広い世代が訪れるコンビニでは、従業員への理不尽な言動が深刻な社会問題となっている。今回、北関東で10年近くコンビニを経営する高橋彰人さん（仮名・39歳）に話を聞いた。代々引き継いだ土地を守るオーナーとして、自らも店頭に立つ高橋氏が遭遇した、想像を絶する現場の修羅場に迫る。◆レジ袋有料化や箸にキレる迷惑客近