小田急電鉄（東京都新宿区）が2026年4月6日、小田急線全70駅の駅係員にウェアラブルカメラを導入すると発表した。4月16日から導入を開始し、合計90台の機器を各駅に1台から３台ずつ配備する。同社の広報担当は7日の取材に対し、ウェアラブルカメラを全線で導入したのは小田急線が「初めて」だと説明。また、実施期間を限定せず、長期的に運用し続ける方針だ。ウェアラブルカメラの使用場面は「限定」小田急電鉄は4月6日の発表で、