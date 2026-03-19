物流業界の人手不足問題が深刻化するなか、宅配業者への配慮を求める声は年々大きくなっている。コロナ禍を経て「置き配」が定着し、2024年からは東京都をはじめとした自治体で「カスハラ防止条例」も施行された。しかし、現場の環境が劇的に改善したかと言えば、答えは否である。「殺すぞと連呼されて、警察を呼んだこともある」。そう語るのは、現役のドライバーとして働くさりーchan（@Sarrys_）氏だ。Xで物流業界のリアルを発