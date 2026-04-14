Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

出産を経て約3年ぶりの本格復帰となった日曜劇場「リブート」(2026年)で、終盤までその正体がなかなか明かされないという難易度の高い一人二役に挑んだ戸田恵梨香。微々たる違いを演じ分ける確かな演技力を示し、注目を集めた。

女優としての再スタートを切るにあたって、覚悟を感じさせるような挑戦が続いており、4月27日(月)からNetflixで独占配信となるドラマ「地獄に堕ちるわよ」では、強烈なキャラクターで一世を風靡した占い師の細木数子役を演じている。

戸田恵梨香が細木数子の半生を怪演するNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

11歳で芸能活動を開始した戸田。10代ではツインテールのアイドル"ミサミサ(弥海砂)"を演じた映画「デスノート」(2006年)、20代ではIQ201の頭脳と特殊能力を持つ捜査官に扮した「SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿」(2010年)など、多彩な役どころに挑んできた。

さらに30代は若年性アルツハイマー病にかかる女医役で感動を誘った「大恋愛〜僕を忘れる君と」(2018年)、陶芸家・川原喜美子の半生を体現した連続テレビ小説「スカーレット」(2019〜2020年)...と、長年にわたって存在感を示してきた。

そんな中、30代後半で演じることになったのが細木数子だ。六星占術の生みの親として昭和〜平成にかけてブームを巻き起こすと、2000年代には「アンタ死ぬよ」といった強烈なワードに象徴される歯に衣着せぬ物言いを浴びせるテレビタレントとしても注目を集めた。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

人々の心を支配した細木数子という人物がどのようにできあがっていったのか？波乱万丈の半生をフィクションとして映像化した今回のドラマは、細木の自伝執筆を依頼された作家の取材を通じ、幾度となく男に騙されながらも、富も名声も男も掴んでいく浮き沈みの激しい人生を振り返っていく構造。

細木といえば霊感商法や詐欺、ヤクザとのつながりといった黒い噂も付きまとったスキャンダラスな存在で、「体格も、年齢も、私には似ても似つかない女性」と語るように戸田とはかけ離れた人物。演じるにはエネルギーが必要とされることも容易に想像がつくが、台本を読んだ際に納得せず監督に詰め寄ったというエピソードからも、戸田の並々ならぬ覚悟が感じられる。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

戸田は劇中でメッシュのオールバックヘアーが印象的な佇まいから貫禄を放っており、作家の魚澄美乃里(伊藤沙莉)をはじめとする周囲への強い口調や態度、冷たさを感じさせる表情など圧のある姿はインパクト抜群だ。

回想シーンでは、勝ち気な中にもチャーミングさが垣間見える10代から、金儲けの才能を開花させるとともに欲に目が眩みだす20代...と、17歳〜66歳まで演じ分ける。様々な経験を重ねることで欲に塗れた人格が次第に形成されていく変化を体現した。

ヤクザ相手にも怖気づかない胆力や男に騙されて味わう絶望、復讐に燃える執念まで、心の底から湧き出る激情を鮮やかに浮かび上がらせており、金のためならすべてを利用し、巨万の富を築き上げていくダークな快進撃にはゾッとさせられる。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

また歌手・島倉千代子とのエピソードも映像化され、後見人として島倉を励ます人情派な姿を見せる一方、別の人物が明かす同じ話では、金の匂いを嗅ぎ取る裏の顔も表現。どれが嘘で、どれが本当の顔なのか？視聴者を惑わせる怪演ぶりは圧巻だ。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

そんな細木に翻弄されながらも、圧に負けずに真実を見極めようとする魚澄の困惑や驚き、軽蔑など多彩な感情をさりげなく演技に忍び込ませる達者ぶりを見せるのは伊藤沙莉。さらに細木を取り巻く人物にも生田斗真や中島歩、三浦透子、富田靖子など豪華キャストが名を連ねている。

その中でも座長としてタブー視されがちな細木数子の激動の人生に真正面から挑んだ戸田恵梨香。イメージを裏切るような新境地といえる怪演には圧倒されることだろう。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

文＝HOMINIS編集部

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配信情報

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」

2026年4月27日(月)よりNetflixで独占配信

出演：戸田恵梨香、伊藤沙莉、三浦透子、富田靖子、生田斗真ほか

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