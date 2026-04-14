この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ミスタータイガース・掛布雅之氏が自身のYouTubeチャンネルで【#阪神タイガース vs #東京ヤクルトスワローズ #中日ドラゴンズ #6連戦振返り #掛布雅之の憧球 】#才木浩人 投手 祝 #セ・リーグタイ #16奪三振を公開した。阪神タイガースの直近の6連戦を振り返り、才木浩人投手の快挙とベンチの対応、さらには打線の課題について語っている。



動画の前半では、ヤクルト戦でセ・リーグタイ記録となる16奪三振をマークした才木投手について言及。掛布氏は「フォークボールの精度が去年よりも良くなっている」と絶賛し、105球で16個の三振を奪ったテンポの良さを高く評価した。一方で、8回で降板となったことに関して、藤川球児監督がタイ記録がかかっていることを知らなかったという事実に触れ、「誰かが分かっていたのであれば、なぜ監督に一言言えなかったのかな」とベンチ裏のコミュニケーション不足を懸念。シーズン全体を見据えた監督の交代判断には理解を示しつつも、「17個目の三振を獲りにいかせてあげたかった」と、記録更新への親心をのぞかせた。



後半では、阪神打線の現状について分析を展開した。大山悠輔選手の復調を喜ぶ一方で、本塁打や打点などで数字を残している佐藤輝明選手に対しては「打球の内容があまり良くない」と厳しく指摘した。「窮屈に打っている形が非常に多い」とし、もっとセンター方向に打ち返す意識が必要だと打撃フォームやスイングの角度について具体的な改善点を挙げた。



最後に掛布氏は、チームがまだ「強い形」で勝てていない現状を冷静に分析しつつ、確実に貯金を作れている点を評価。今後のさらなる飛躍に向け、選手たちへ期待を寄せて動画を締めくくった。