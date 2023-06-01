ドル円は１５９円台前半まで下落＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は売りが強まっており１５９円台前半に下落。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議では、バンス副大統領率いる米代表団とイラン側の間で合意には至らなかった。見通しは一段と不透明になっている。
前半は原油高・株安の動きの中、ドル円は買いが優勢となり、１５９円台後半に上昇。ドル高というよりも円安がドル円を押し上げていた。ただ、１６０円にはなお慎重な中、後半に戻り売りに押されている。
米国によるホルムズ海峡封鎖計画の期限を迎えたが、原油相場が急速に下落し、米国債利回りも低下。株も買い戻されたことから、ドル円にも戻り売りが入った模様。仲介役のパキスタンのシャリフ首相が「解決に向けた取り組みが継続している」との発言が伝わっていたが、両国の水面下での交渉は継続している模様。
また、ニュースの割には以前ほどの激しい反応も見られていなかった印象もある。協議がまとまらない可能性はある程度織り込まれていた面も指摘されているが、投資家は日々の中東関連ニュースのヘッドラインへの反応が鈍くなりつつあるとの指摘も出ていた。投資家が、経済指標とファンダメンタルズを中心とした、通常の環境に慎重に戻る可能性は十分にあるという。
USD/JPY 159.34 EUR/JPY 187.38
GBP/JPY 215.19 AUD/JPY 113.08
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
前半は原油高・株安の動きの中、ドル円は買いが優勢となり、１５９円台後半に上昇。ドル高というよりも円安がドル円を押し上げていた。ただ、１６０円にはなお慎重な中、後半に戻り売りに押されている。
米国によるホルムズ海峡封鎖計画の期限を迎えたが、原油相場が急速に下落し、米国債利回りも低下。株も買い戻されたことから、ドル円にも戻り売りが入った模様。仲介役のパキスタンのシャリフ首相が「解決に向けた取り組みが継続している」との発言が伝わっていたが、両国の水面下での交渉は継続している模様。
また、ニュースの割には以前ほどの激しい反応も見られていなかった印象もある。協議がまとまらない可能性はある程度織り込まれていた面も指摘されているが、投資家は日々の中東関連ニュースのヘッドラインへの反応が鈍くなりつつあるとの指摘も出ていた。投資家が、経済指標とファンダメンタルズを中心とした、通常の環境に慎重に戻る可能性は十分にあるという。
USD/JPY 159.34 EUR/JPY 187.38
GBP/JPY 215.19 AUD/JPY 113.08
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美