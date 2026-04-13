三菱「パジェロ」の原点とは？ 増岡浩氏が語るラリー技術の日常への還元と進化の軌跡

三菱は、自社サイト「Mitsubishi Motors Stories」において、同社の歩みを象徴する技術や製品の背景を紹介しています。



最新のコンテンツでは、ダカールラリーで日本人初の2連覇を成し遂げ、現在は国内外での試乗会や広報活動のほか、テストドライバーの育成や新型車両の開発・評価にも携わる増岡浩氏が登場し、歴代「パジェロ」の軌跡を振り返りました。

ダカールラリーで日本人初の2連覇を成し遂げた増岡浩氏（出典：三菱自動車）

パジェロは世界屈指の過酷なラリーで通算12回の総合優勝を積み重ねてきましたが、その根底には、競技で磨かれた高度な技術を一部のプロフェッショナルだけに限定せず、日常の移動へと還元するという確固たる思想が存在していました。

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1982年、増岡氏は富士スピードウェイのオフロードコースにおいて、市販前の初代パジェロと出合います。

当時、オフロードレースでトップを争っていた「三菱ジープJ58」と同じ条件で乗り比べた際、パジェロはジープのタイムを更新しただけでなく、悪路でも意図した通りに曲がる操縦のしやすさを備えていました。

当時の四輪駆動車は作業用などのプロ向け車両としての側面が強く、オンロードでの快適性には課題がありましたが、パジェロは堅牢なラダーフレーム構造を維持しながらも、フロントにダブルウィッシュボーン式独立懸架を採用することで、舗装路での操縦安定性を確保。

1985年ダカールラリー総合優勝を果たした『パジェロ』（出典：三菱自動車）

さらに、当時の主流よりも経済的な2.3Lディーゼルおよび2.0Lガソリンエンジンを搭載し、家族が日常で使える一台としての基準を提示したのです。

当初、乗用車の快適性を備えたパジェロは、重厚なプロ向け車両と比較して「軟派」と見なされることもありましたが、その評価はダカールラリーでの実績によって覆されます。

1983年の無改造クラス優勝、そして1985年の総合優勝という快挙は、東洋のメーカーによる挑戦として世界に強い印象を残しました。

この成功により「パジェロに乗れば勝てる」という信頼が広まり、1980年代後半には全参戦車両の約6分の1を三菱車が占めるまでになります。

こうした競技での本物の強さは、スキーやキャンプを楽しむ層、さらには女性ユーザーへと支持を広げ、四輪駆動車が一部の愛好家のものではない、日常の安心を支える存在へと進化する大きな転換点となりました。

「オートモビルカウンシル2026」三菱ブース（幕張メッセ）に掲げられていた「意味ありげ」なボードは「新型パジェロ」!?

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そんな三菱のパジェロですが、直近では「オートモビルカウンシル2026」に出展。

ここでは、パジェロの礎的な存在であった「J11デリバリ・ワゴン」、「パジェロ」のコンセプトカー「パジェロI」。

さらにはパジェロの初代モデルと2代目モデルや、初代パジェロのダカールラリー優勝車などが展示されました。

さらにカンファレンスでは岸浦恵介社長が「年内に“新型クロスカントリーSUV”を導入する」と発言。

これを受けて「パジェロ復活か」と大いに盛り上がりました。今後、次期パジェロが登場するのか、三菱の動向から目が離せません。