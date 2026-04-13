桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島では活発な火山活動が続いています。気象庁から発表されている降灰予報をお伝えします。

桜島で噴火が発生した場合には、１３日２１時から２４時までは火口から東方向、１４日０９時から１２時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。

１３日１８時から１４日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１３日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ４ｋｍ

▼１３日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼１４日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼１４日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼１４日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ５０ｋｍ ５ｋｍ

▼１４日０９時から１２時まで 北東（霧島市福山方向） ６０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、志布志市、姶良市、さつま町、大崎町、湧水町

宮崎県 ：都城市、三股町、串間市、日南市、小林市、高原町

桜島の降灰予報（定時）地図で見る 鹿児島市街地側にも降灰予想

14日正午までの降灰予報を画像で掲載しています。大隅側だけでなく、薩摩半島側の鹿児島市街地側にも降灰が予想されています。

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